El fuerte desahogo de Pellegrino tras ganar el clásico: “Hemos roto el espiral; ya no miramos el descenso”

La U festejó en el Clásico Universitario. El conjunto laico venció por segunda vez en el año a la UC, que sufrió un duro golpe. Fueron ocho los años que el equipo azul tardó en volver a ganar como visitante ante los cruzados.

Universidad de Chile tuvo figuras evidentes. Una de ellas fue Leandro Fernández, quien tuvo su revancha y anotó un doblete de penal ante el cuadro de Las Condes: “Fuimos muy superiores, supimos golpear en los momentos en los que ellos estaban medios cabizbajos, así que contento por sumar los tres puntos”, señaló el argentino, en la zona mixta del estadio Santa Laura.

“Si haces un balance de la segunda rueda, en algunos partidos fuimos superiores, pero nos ha costado convertir. Eso nos lleva a estar intranquilos. Teníamos la mala suerte de que nos llegaban y nos convertían. Hoy tuvimos el arco en cero hasta los 80 minutos. Eso es importante para agarrar confianza y seguir adelante”, complementó.

“Ellos son un equipo que juega muy bien, tienen una buena circulación. Pudimos contrarrestar eso, apretar y las veces que les robamos, fuimos punzantes (...) El fútbol a veces es injusto. No estábamos teniendo la fortuna de poder abrir los partidos nosotros. Hoy lo abrimos y se vio reflejado en el resultado también”, sentenció Fernández.

Fernández festeja su doblete ante la UC. FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

La tranquilidad de Pellegrino

Mauricio Pellegrino, en tanto, valoró el regreso a las alegrías y lo realizado por sus pupilos: “Era un partido importante para torcer la dinámica del último con Everton, donde creo que habíamos hecho un primer tiempo y nos fuimos sin nada. Hemos hecho un buen primer tiempo, hemos cortado su circulación por dentro, les hemos hecho daño en los lugares que pensábamos y también tuvimos la eficacia que esperamos en esos partidos. Hacer los goles cuando toca. A veces uno tiene esas posibilidades y si no entran, son equipos que te hacen sufrir hasta el final”, indicó en conferencia de prensa.

Eso sí, también se detuvo en el análisis de las falencias azules: “El buen pie es uno de los aspectos donde más fallamos porque erramos un montón de pases donde podríamos haber hecho más daño. Estuvimos bien en esos cuatro jugadores que pusimos alrededor. Los presionábamos por atrás, los delanteros también ayudaron. Ellos encontraron nerviosismo y esos nos dio confianza, pero sin duda que los goles nos ayudaron a sentir”, señaló el técnico.

“El principal mérito es que el equipo nunca sacó el pie del acelerador a pesar de la adversidad. Venimos de una racha adversa, que es difícil porque va minando la confianza en todos. Es difícil generar confianza cuando todos en el entorno dicen que nadie vale. Eso es un gran mérito del vestuario, que siempre estuvo unido. Hemos trabajado y nunca lo hemos perdido. Gran respeto al plan de juego y lo que hemos hecho. En algún momento te toca”, complementó

Finalmente, se refirió al hecho de no haber perdido ningún clásico en el año y sobre sus aspiraciones para lo que queda de torneo: “A pesar de tener una racha adversa en la segunda parte del torneo, hemos roto la espiral de no mirar el descenso. Que hablemos de que no estamos bien o que no nos da para pelear el campeonato, pero quiere decir que estamos peleando otras cosas como entrar a una copa internacional. Lo de los clásicos quiere decir que en el equipo hay gente con personalidad, competitividad, tenemos capacidad para jugar bien porque lo hemos demostrado. A veces no se dan los resultados en todo lo que uno desea. Pasar de un equipo que está abajo a ser uno competitivo, no es flor de un día, es un trabajo arduo y estamos en esa dirección”, sentenció.