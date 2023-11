“Declaraciones en base a mentiras”: el duro informe que FEBA Chile envió al COCh por las denuncias de Julius Holt

Las fuertes acusaciones de Julius Holt por la conformación del equipo de básquetbol 3x3 en Santiago 2023, habían llegado a los oídos de las instituciones deportivas incluso antes de que salieran en los medios de comunicación. La situación ya era conocida por Federación de Básquetbol de Chile y por el Comité Olímpico de Chile, al punto de que este último solicitó un informe para conocer más el perfil del denunciante.

El texto fue solicitado a FEBA Chile, quienes a través del Gerente Nacional del Área 3x3, Rene Navarrete, detallaron todos los antecedentes del atleta denunciante. De entrada se especifica que Holt, jugador del Club Español de Osorno, ha participado de eventos de esta disciplina desde 2021, tanto a nivel nacional como internacional, aunque siempre por clubes y no por la selección.

Eso sí, en el escrito dejan en claro que las denuncias no tienen fundamento y que desde hace años el deportista busca desacreditar el trabajo de FEBA. “Desde 2022 ha denostado públicamente el trabajo que viene realizando la Federación de Básquetbol de Chile, sobre todo en la disciplina 3x3. Lo más llamativo de todo el revuelo que generan sus declaraciones, es que en su gran mayoría son en base a mentiras y faltando a la verdad, sin fundamentos de peso y sin respaldos suficientes. Además, gran parte de sus declaraciones no son mantenidas en el tiempo, ya que todas sus declaraciones después de un par de días son borradas o eliminadas de redes sociales”, se desprende.

También se especifican distintas situaciones en donde Holt no tuvo los comportamientos adecuados que se esperan de un deportista en competencias, tanto del Circuito Nacional como de competencias internacionales. Las más graves sucedieron en el Challenger de San Juan de Puerto Rico en septiembre de este año, cuando el basquetbolista representaba al club Santiago 3x3.

“No gestionó su trámite de visa en tiempo y forma para poder viajar a Puerto Rico, aduciendo que no tenía dinero para realizar el proceso. Resulta extraña esta situación, ya que, pese a que el viaje estaba financiado por el Team Manager del equipo, el Sr. Holt realizó una campaña por redes sociales para poder costear su pasaje, campaña que por lo demás logró generar casi $1.000.000 de pesos, dinero que nunca fue utilizado para lo que en teoría fue solicitado. Por no gestionar su visa en los plazos correspondientes, el Sr. Holt Martin no logró llegar a tiempo al torneo 3x3 en Puerto Rico, lo que provocó que su equipo perdiera ambos partidos de la fase de grupos por Incomparecencia, siendo la única vez en casi 8 años de participación de equipos chilenos en el Tour Mundial 3x3, que sucede algo similar”, se expone.

Eso sí, lo peor sucedió al final de dicho evento. “El Sr. Holt de igual manera viajó a Puerto Rico, ya que el Sr. Elías Donoso realizó el proceso de obtención de visa y pagó personalmente el trámite correspondiente para que el Sr. Holt pudiera viajar. No siendo suficiente lo anteriormente expuesto, día que correspondía regresar a Chile, al momento de realizar el check – out en el Hotel, al Sr. Elías Donoso se le informa que de manera inexplicable el Sr. Julius Holt fue encontrado fumando marihuana en su habitación del hotel, rompiendo todos los protocolos de participación en el torneo”, se añade.

También se detalla que en su retorno a Chile, el basquetbolista tuvo problemas con el personal del aeropuerto de San Juan ante la solicitud de revisión de sus artículos personales. La situación terminó con la exclusión de Holt del equipo Santiago 3x3.