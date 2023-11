Los deportistas aprueban Santiago 2023 con nota alta

Un grupo de 10 atletas fueron encuestados por La Tercera. Solo uno puso una calificación inferior a 6.0; en general existe un consenso positivo sobre lo que fue Santiago 2023. Los resultados arrojan un promedio de 6.4 de acuerdo a los deportistas. La mayoría se queda con buenos recuerdos.

Disciplina: Rugby 7

País: Argentina

“Voy a ser duro. La infraestructura tuvo perdidas de agua y la ducha a veces sale fría. La comida es rica, pero la veo muy frita y aceitosa; eso nos perjudica. Todo tiene mucho aceite. La sección de ensaladas está buena, pero las frutas son pocas. A la seguridad le pongo un 1.0, porque le robaron a los chicos de balonmano. Es algo que nunca viví. Además, cuando vine a la inauguración me dijeron que nos deje las cosas en el auto”.

Aspecto Notas Organización 5 Infraestructura 3 Transporte 5 Nivel de selecciones 5 Alimentación 4 Villa Panamericana 5 Hospitalidad 7 País 6 Seguridad 1 <b>Promedio</b> <b>4.6</b>

Adriana Cabán

Disciplina: Waterpolo

País: Puerto Rico

“Fue una experiencia súper brutal para mí. Fueron mis primeros Juegos Panamericanos y la verdad es que lo disfruté muchísimo”.

Aspecto Notas Organización 7 Infraestructura 5 Transporte 7 Nivel de selecciones 7 Alimentación 7 Villa Panamericana 6 Hospitalidad 7 País 7 Seguridad 7 <b>Promedio</b> <b>6.7</b>

Rafael Burgos

Disciplina: Vóleibol

País: República Dominicana

“La comida era un poco salada, no me cayó muy bien y siento que el comedor estaba chiquito, no cabían todos los atletas”.

Aspectos Notas Organización 6 Infraestructura 6 Transporte 6 Nivel de selecciones 6 Alimentación 4 Villa Panamericana 6 Hospitalidad 7 País 7 Seguridad 7 <b>Promedio</b> <b>6.1</b>

José Antonio Barrondo

Disciplina: Marcha atlética

País: Guatemala

“El menú fue repetitivo, en los Juegos Panamericanos de Lima siento que era más variado. Habían más postres. Pero no está mal. En el aspecto de seguridad estuvo todo bien dentro de la Villa”.

Aspectos Notas Organización 7 Infraestructura 7 Transporte 7 Nivel de selecciones 7 Alimentación 5 Villa Panamericana 7 Hospitalidad 7 País 7 Seguridad 7 <b>Promedio</b> <b>6.8</b>

Lily Zhang

Disciplina: Tenis de mesa

País: Estados Unidos

“La organización fue realmente genial. La comida también estaba buena. Chile es un gran país y la seguridad estuvo muy bien en la Villa Panamericana”.

Aspectos Notas Organización 7 Infraestructura 7 Transporte 7 Nivel de selecciones 7 Alimentación 7 Villa Panamericana 7 Hospitalidad 7 País 7 Seguridad 7 <b>Promedio</b> <b>7.0</b>

Lianerkis Chacón

Disciplina: Karate

País: Cuba

“Me gusta Chile, la gente nos ha tratado muy bien, la comida estaba muy rica. Todo ha resultado de maravillas”.

Aspectos Notas Organización 7 Infraestructura 7 Transporte 7 Nivel de selecciones 5 Alimentación 7 Villa Panamericana 7 Hospitalidad 7 País 7 Seguridad 7 <b>Promedio</b> <b>6.8</b>

Ezequiel Bell

Disciplina: Básquetbol

País: Panamá

“La gente fue muy amable en Chile, es algo que me llevaré siempre en mi corazón. Ha sido una gran experiencia para el equipo”.

Aspectos Notas Organización 5 Infraestructura 7 Transporte 7 Nivel de selecciones 7 Alimentación 7 Villa Panamericana 7 Hospitalidad 7 País 7 Seguridad 7 <b>Promedio</b> <b>6.8</b>

Valentina Zapata

Disciplina: Karate

País: Colombia

“Me parece que hubo cierta desorganización en el edificio de Colombia. A algunos compañeros le robaron sus pines. A uno se los sacaron todos. Se supone que no entraba nadie más que los del aseo. Entonces nos dejaba impactados. También siento que los buses pudieron mejorar, estaban buenos, pero tuvimos problemas de movilidad. Un día de competencias no podía salir. En la Villa también hubo problemas, creo que soy la única suertuda que tuvo agua caliente todo el tiempo. El resto me decía que tenía el agua helada. Muchos se quejaban de eso”.

Aspectos Notas Organización 5 Infraestructura 7 Transporte 5 Nivel de selecciones 7 Alimentación 7 Villa Panamericana 5 Hospitalidad 7 País 7 Seguridad 5 <b>Promedio</b> <b>6.1</b>

Lloyd Anderson

Disciplina: Rugby 7

País: Jamaica

“Quizás faltó comida jamaicana en el menú. Pero estuvimos en una muy buena Villa Panamericana. La gente en Chile fue genial con nosotros”.

Aspectos Notas Organización 7 Infraestructura 6 Transporte 7 Nivel de selecciones 7 Alimentación 6 Villa Panamericana 6 Hospitalidad 7 País 7 Seguridad 7 <b>Promedio</b> <b>6.7</b>

Alfonso Olave

Disciplina: Tenis de mesa

País: Chile

“Creo que estos Juegos Panamericanos se hicieron muy bien, se organizaron muy bien en cuanto a logística. Hay cosas que se pudieron mejorar, como el transporte. Quizás debió ser cada media hora o una hora. Pero son detalles, la mayoría de las cosas salieron muy bien. Me sorprendió todo, en verdad”.