Marcos Moneta: “Queremos repetir el oro que conseguimos en Lima 2019”

Marcos Moneta (23) está relajado. Lleva algunos días en Chile, pero tiene sus objetivos claros en los Juegos Panamericanos. En la Villa Panamericana dialoga con La Tercera. A diferencia de lo que hace en la cancha, El Rayo no evade nada. Toca todos los temas. El emblema de los Pumas 7 se muestra aterrizado, pese a los constantes flashes que significan ser una figura de calibre internacional.

¿Cómo llega su equipo a los Juegos Panamericanos?

El objetivo principal en Santiago 2023, al ser el primer torneo, es empezar a afianzar el equipo. Después, queremos repetir la medalla de oro de Lima 2019. Otro color no sería un fracaso, pero venimos en busca de la medalla de oro.

Se ve que tiene confianza...

El oro lo tenemos visualizado. En el seven son partidos de 14 minutos. Si arrancas con el pie izquierdo, por ahí no lo puedes remontar, porque se te pone la cancha cuesta arriba. Es complicado. Debemos entrar muy concentrados para llevarnos la medalla.

¿Cómo evalúa el nivel de la competencia?

Todos tienen un gran nivel. A pesar de no ser los del Tier 1, nos parece más complicados, porque somos el equipo a ganar y debemos manejar esa responsabilidad. Va a ser durísimo. Chile está de local y querrá ganar la medalla. Van a ir por eso. Uruguay igual está bien. Es un grupo muy duro. Para mi son los tres mejores. Estados Unidos es fuerte, pero no trajo lo mejor. Canadá también es duro, pero los sudamericanos están de local.

¿Siente que es el mejor del mundo en la categoría?

Hoy salió que es mi compañero Rodri Isgró. Claro que si me preguntas, no trato de pensarlo así. Me destaco por mi posición y mis características, pero si no fuese por el equipo que tengo, no brillaría. El equipo argentino es uno de los mejores del mundo.

Se le nota centrado...

Trato de no pensar en lo que ya tengo. Eso te da una base o un empujón. Ganar cosas debe ser una motivación para obtenerlas de vuelta. Pero trato de estar en el presente y no pensar en lo que ya gané. Hay presión porque, claro, a uno le piden fotos. Igual ese fanatismo me lo tomo bien. Es otra motivación para seguir. Ver el impacto que uno genera en las personas es algo positivo. Uno dice, ‘ché, mirá el impacto en los chicos’.

Marcos Moneta fue uno de los abanderados de Argentina en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos. REUTERS/Agustin Marcarian

¿Cómo se toma los comentarios de la gente?

Tengo redes sociales y las uso bastante, pero nunca me han afectado negativamente. Quizás por el buen momento del equipo, no hay malas palabras. Puede cambiar, pero no soy de fijarme en los comentarios en las publicaciones. Tampoco veo lo que ponen las páginas. No me importa lo que opinen. Solo me centro en lo que digan mis compañeros y mi familia, que son cosas positivas.

¿Cómo llega a destacarse en la disciplina?

Yo arranqué jugando en mi colegio. Hacíamos giras en Chile, recuerdo que jugábamos contra el Grange. Desde los 14 años he viajado. He jugado en Viña del Mar también. Era un chico muy deportista. Hacía tenis, fútbol y rugby a la vez. Después dejé el tenis. Debía elegir entre el fútbol y el rugby y elegí el rugby. Con eso arranqué a full hasta que me llevaron por primera vez a una concentración, que era en vista de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso fue en 2017. Seguía siendo chico, pero con eso arranco mi carrera.

¿Cuál es su logro más importante?

El bronce en Tokio. Fue una locura. Lo había vivido con los Juegos Olímpicos de la Juventud también, fue un logro increíble, porque era oro y estábamos de locales, con amigos y familia. No es fácil ganar el oro, pero habían seis equipos. En Japón eran 12 y era un Olímpico mayor. Tuvo mucha más magnitud y visualización. Fue una sensación increíble, sobre todo luego del esfuerzo inhumano que hicimos todos los atletas, por el Covid. Estábamos llenos de protocolos en la Villa y en todos lados, que quieras o no, te afectan. Era complicado entrenar y comer. Fue una medalla no solo de bronce, sino una medalla de esfuerzo y perseverancia.

¿Cuál es el techo de los Pumas 7?

Creo que no hay. Está el piso de lo que hicimos. Desde ahí para arriba hay mil escalones más.

¿Cómo ve el desarrollo del rugby en Sudamérica?

Me parece que tanto Chile como Uruguay crecieron gracias a la SLAR. Fue un punto de quiebre e inflexión. Peñarol ha salido campeón. Eso ayudó a la base de Uruguay. En Chile están los Cóndores, que clasificaron al Mundial por primera vez, y los Cóndores 7, que jugaron la final contra nosotros en los Odesur. Están haciendo un tremendo trabajo. Brasil también. Mientras más crezca la región, más crecemos nosotros. Todo eso es bienvenido.

Marcos Moneta cree que con el desarrollo del rugby en Chile, Argentina sigue creciendo. Foto: @lospumas7arg/Twitter

¿Cómo crecen ustedes?

Nos hace muy bien que Chile y Uruguay crezcan. Gracias a eso, pese a que las franquicias argentinas no tienen a sus mejores jugadores, pasamos de tener una a dos, en Córdoba y Buenos Aires. Y ojalá que Chile logre tener dos. Que todo siga creciendo nos empuja hacia arriba.

¿Ha visto otras disciplinas en Santiago 2023?

He seguido los Panamericanos. No todos los deportes, pero si los que más me identifican a mi, que son los juegos en equipo, como balonmano, hockey o básquetbol. La verdad es que todo se ha visto muy bien.

¿Qué hace Marcos Moneta en su tiempo libre?

Veo mucho fútbol y juego a la play, los juegos de fútbol.

¿FIFA o PES?

FIFA, toda la vida, siempre.

¿No ve tenis?

Solo los partidos importantes. También he visto pádel, porque lo juego, como es el único deporte recreativo que puedo hacer. Golf también podría, pero no me llama la atención practicarlo. En temporada baja también juego tenis a veces. Fútbol no, porque te puedes romper.

¿Admira a algún deportista?

A Messi. El mejor de la historia.

Marcos Moneta en acción en un partido de los Pumas 7. Foto: @lospumas7arg/Twitter

¿Y en el rugby?

Tengo muchos. Juan Hernández, Nico Sánchez y en mi posición Juan Imhoff, tenemos características parecidas. Después, pensando en el 7, Santiago Gómez Cora, que es mi entrenador. Lo admiro como persona, entrenador y por lo que fue como jugador. Es muy a similar a mí.

¿Similar ya qué ha influido?

También por eso. Era un wing, usa el pie y era muy atrevido.

Usted es hincha de River Plate...

Sí, voy a la cancha. Tengo abono y siempre que estoy en Buenos Aires, voy. Tengo mis asientos con mi viejo y mis hermanos, que vamos siempre. Para mí, Paulo Díaz es el mejor central del fútbol argentino. Dámelo siempre. Es chiquito, pero la pisa. Ojalá se quede en River por mucho tiempo más. Todos los chilenos que han pasado por River son grandes jugadores.

¿Se le viene algún otro nombre a la cabeza?

Marcelo Salas, Alexis Sánchez y ahora Díaz. El Matador llegó el 96 y yo no había nacido. Después volvió en 2003, pero yo tenía tres años. No está en mis recuerdos, pero he visto videos y conozco a los jugadores que han pasado por River.