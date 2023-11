Faustino Asprilla saca a Arturo Vidal y Alexis Sánchez al baile: los usa como ejemplos para fustigar el Balón de Oro de Messi

El último Balón de Oro ya descansa en una de las vitrinas de la fastuosa casa de Lionel Messi. Está junto a los otros siete que ha conseguido el delantero argentino en su brillante trayectoria, que lo eleva a la condición irrefutable de uno de los mejores futbolistas de la historia. El lugar específico en ese escalafón se seguirá discutiendo eternamente.

También se debate la adjudicación del reconocimiento que premia al mejor futbolista de la última temporada. Ese ejercicio partió apenas se filtró la designación del transandino, unas semanas antes de la ceremonia en la que fue ungido y, por lo visto, tiene para un buen tiempo más.

Chilenos al baile

Faustino Asprilla es uno de los que ha enarbolado la bandera de los que creen que Messi no es un merecido acreedor al premio. El ex delantero se suma a colegas como Cristiano Ronaldo y Mauricio Pinilla, por citar a dos que se han atrevido a cuestionar públicamente el honor que se le concedió a la Pulga.

Lo llamativo no es solo la postura del cafetalero, quien en Chile defendió a Universidad de Chile, a comienzos de los 2000. El ex seleccionado colombiano menciona a dos de las figuras de la Generación Dorada, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, para ejemplificar que no siempre la distinción recae en quien la merece.

El ejercicio que realiza el ex delantero del Parma es tan extenso como decidor. “Lewandowski hizo su mejor temporada en 2020, lo ganó todo y Messi ganó la Copa América… Entonces vale la Copa América”, postula. Es ahí donde salen al baile los chilenos. “Cuando gana Chile dos Copa América seguidas, yo no vi a Alexis Sánchez ni a Arturo Vidal ahí peleando el Balón de Oro, ni cerquita estuvieron”, compara. en una abierta crítica a la consideración.

Más ejemplos

Hay más. “En el 2010, Iniesta gana todo con Messi en el Barcelona, gana la Eurocopa y gana el Mundial y le dan el Balón de Oro a Messi”, expone, otra vez. La conclusión es categórica. “Entonces, cuando Messi gana la Copa América, tiene un valor especial y sí cuenta para el Balón de Oro. Para el resto nunca ha contado la Copa América. Díganme un solo jugador que haya ganado la Copa América y haya peleado el Balón de Oro: ninguno”, enfatiza.

Como si faltara algún ejemplo para afirmar su postura, el Tino lanza su último dardo. “¿Se acuerdan cuando Jorginho ganó todo, con el Chelsea y con Italia y no estuvo ni entre los tres mejores?”, dice, en otro abierto intento por restarle validez a la estatuilla.

En ese escenario, como cuando tenía enfrente a los arqueros rivales, no vaciló en disparar. “El Balón de Oro se convirtió en un negocio”, sentenció.