Un fake y un desmentido: la controversia que complica al guardaespaldas de Lionel Messi

Yassine Cheuko se ha convertido en una celebridad. Probablemente, pocos lo reconozcan por su nombre. Sin embargo, a estas alturas, debe haber pocos que no respondan a la referencia más concreta: es el guardaespaldas de Lionel Messi. Esa referencia remite inmediatamente a la imagen de un vigilante de una imponente contextura y de una amplia preparación, que está siempre para enfrentar a quien se le ponga por delante para cumplir su tarea: evitar que la integridad física de su habitualmente asediado cliente corra algún riesgo.

A Cheuko se le ha visto interceptando a fanáticos de todas las edades que se atreven a atravesar el límite que separa las tribunas del campo de juego solo con el afán de acercarse a su ídolo. Esas apariciones han sido destacadas por su velocidad y eficiencia y, por cierto, han ido alimentando varios mitos.

Fake y desmentido

Como de parte toda celebridad, de Cheuko se espera una activa participación en las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, el custodio descartó que tuviera un perfil en Tik-Tok, la plataforma que está en boga en este momento. La respuesta obedece, precisamente, al surgimiento de varias cuentas que aseguran ser auténticas y que comparten información respecto de sus actuaciones.

Yassine Cheuko cuidando a Messi.

El medio CBS Sports Golazo cayó en una de los fake: publicó una foto en la que Messi aparece junto al presidente del Inter Miami Jorge Mas y una leyenda que resume la tarea de Cheuko. “Ya sea en el campo, en la alfombra roja o 36.000 pies de altura, el guardaespaldas de Lionel Messi siempre está mirando”, plantea. Sin embargo, fue el propio aludido quien descartó radicalmente que haya sido el emisor del mensaje. “Falso, no tengo Tik Tok”, puntualizó, a través de un mensaje que publicó en una historia en Instagram.

El mito

A Cheuko también se le ha atribuido una nutrida trayectoria militar. Se ha señado integró las Navy Seal de Estados Unidos, la principal fuerza de operaciones especiales de la armada de Estados Unidos y componente marítimo del Mando de Operaciones Especiales del país norteamericano. En esa condición, se le adjudicó participación en combates en Irak y Afganistán, dos de las misiones más emblemáticas que ha emprendido la potencia en el último tiempo.

A partir de ahí, hubo medios que se dedicaron a investigar el presunto pasado castrense del guardaespaldas. The Athletic, el área deportiva de The New York Times, descartó la veracidad de las creencias. “Totalmente ficticias y parte de una mitología”, establece.

Hasta Gerardo Martino, el técnico del Inter Miami, se ha referido a esas informaciones. “La realidad es que mucha gente inventa historias que terminan causando problemas a los protagonistas involucrados. Él nunca había estado en Estados Unidos. No estuvo en la guerra ni formó parte del ejército estadounidense. Todos esos informes sobre él en las últimas semanas son totalmente falsos”, estableció el entrenador.

Lo que sí reconoció el Tata fue la cercanía con el vigilante. “Como Yassine trabaja estrechamente con Leo, esos informes se convierten en una bomba de humo gigante que es falsa y que puede causar problemas a un tipo que es muy buena persona”, explicó.