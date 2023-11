La ministra Orellana arremete ahora contra histórico de la Roja que critica a Christiane Endler

El retiro de Christiane Endler de la Selección se ha transformado en una bandera de lucha. Las reacciones no paran de producirse, principalmente por la magnitud de la figura de quien anunció su alejamiento del equipo nacional. La arquera es sin discusión posible, la mejor futbolista chilena de la historia. Y sigue siendo una de las mejores en su puesto a nivel global.

Sin embargo, hay quienes ponen en tela de juicio sus méritos. Y, por cierto, quienes están dispuestos a defenderlos públicamente. En la última trinchera se ubica la ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Antonia Orellana. La secretaria de Estado, quien por Twitter respaldó las aprensiones de Endler en relación a las condiciones que la Roja les brinda a las futbolistas, ocupó su cuenta en Instagram para fustigar, ahora, a quienes cuestionan a la portera del Olympique de Lyon.

¿Qué dice?

Orellana abre su intervención con un hashtag decidor: #GRACIASTIANE. Y luego aborda la situación contingente. “Anuncia su retiro de nuestra Selección sabiendo que llegamos a una medalla que, de cualquier forma no podrá recibir. Personalmente, me deja un sabor amargo luego de un irregular homenaje a sus 100 partidos y un chaqueteo increíble luego de un mal partido”, lanza, a modo de introducción para la concreta mención que lanzará luego.

La alusión es categórica. “Jugadores ‘históricos’ -a quienes tuve que googlear para encontrar sus logros- diciendo que no es la mejor del mundo. LO ES y el mundo lo sabe. Es una pena que Chile no”, sostiene. Los dardos son extensivos, incluso, a los integrantes del combinado masculino y a quienes, en su visión, no les critican frente a los escándalos que protagonizan. “Leo asombrada comentarios que dicen ‘individualista’, gente que a verdaderos princesos, que no dudan en privilegiar fechas FIFA o escándalos por encima de su selección, no les dice nada”, lanza.

Gratitud

Para Endler, en cambio, las referencias siguen yendo en el sentido de valorar su legado. “Para @tianeendler solo gratitud, respeto y un cariño que seguirá creciendo con cada paso que siga dando en su carrera estelar”, insiste Orellana, en la misma línea en que se había manifestado en Twitter.

La ministra Antonia Orellana (Foto: Mario Tellez)

La siguiente mención contiene, en rigor, un error conceptual, pues alude a una eventual participación de Antonia Canales en la definición por el oro panamericano, pese a que la golera del Valencia ya viaja a España para reincorporarse a su club. Eso sí, contiene también una abierta crítica a la ANFP. “También para la Anto Canales que no merece toda la presión que está viviendo por una mala gestión que no previó una tercera arquera ante una fecha que no es FIFA”, dice la ministra.

Para el final, dejó un llamado. “Todos y todas a apoyar a nuestra Roja Femenina este viernes por el Oro Panamericano en @santiago2023oficial. Es un momento difícil pero han llegado acá sorteando miles de obstáculos. Vamos las muchachas!”, concluye, casi a modo de arenga.

¿A quien le responde la ministra?

La ministra Orellana le responde a Juan Carlos Letelier, delantero que en los ochenta alcanzó notoriedad en la Selección. Su actuación más memorable es la que realizó en la Copa América de 1987, cuando anotó dos de los goles del 4-0 sobre Brasil, en uno de los triunfos más meritorios de la Roja en esa época. Los otros dos tantos los marcó Ivo Basay. En ese certamen, el equipo que dirigía Orlando Aravena perdió la final frente a Uruguay. Letelier brilló también en Cobreloa, con los que consiguió dos títulos, y fue campeón en el fútbol peruano con Universitario y Sporting Cristal.

“Más que sorprendido, uno no puede querer irse cuando estás jugando una final y una medalla. No es lo lógico”, planteó Letelier en un diálogo con Bolavip. E insistió: “Hay que tener cuero de chancho, en las buenas y en las malas. Hoy estás a un paso de una medalla de oro donde se ha trabajado, se ha hecho bien las cosas, está dejando abandonada a sus compañeras en un momento que no debiera...Tendrá sus razones, tendrá sus problemas o realmente como se juega frente a México el temor de cometer los errores que ha cometido en este torneo y quedar diciendo ‘clasifiqué a la final’”.

El ariete disputó 57 partidos y marcó 18 goles (10 en partidos oficiales y 8 en amistosos) por la Selección, entre 1979 y 1989. Fue mundialista en 1982 y le anotó un gol a Argelia en el certamen que se disputó en España.