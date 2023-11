¿Por qué Santiago Ford caminó antes de cruzar la meta?: la conmovedora revelación del chileno-cubano que se anotó con el oro

La historia del cubano Santiago Ford es una de las que más ha estremecido el deporte chileno en los últimos años. No solo porque consiguió una medalla de oro el decatlón, algo impensado en la previa de Santiago 2023, sino también por los esfuerzos que hizo el atleta para colgarse el primer puesto en los Juegos Panamericanos.

La realidad que envolvió al atleta que hoy compite por el Team Chile es digna de un libro. Porque hace un año el deportista no tenía la nacionalidad para representar al país.

Reconocimiento que solo consiguió el nueve de enero pasado, cuando recibió la carta firmada por el presidente Gabriel Boric, quien autorizaba su nacionalidad por gracia.

Pero su crónica comienza mucho antes, cuando el caribeño decidió salir de la isla debido, en gran parte, a la exigencia deportiva que predomina en su país de origen.

Según propia confesión, era muy complicado conseguir apoyo si no lograba medallas de oro o plata en grandes competencias. Algo que obviamente complicaba todo el proceso de desarrollo profesional.

Por eso en 2018 dejó todo atrás, voló hasta Guyana, donde debió esperar diez días para ingresar a Brasil. Atravesó la selva hasta llegar a Manaos y luego tomó un avión a Perú, donde debió gastar los últimos 30 dólares que le quedaban. Atravesó a este país por el desierto para llegar completamente deshidratado a territorio nacional.

Un guiño a su historia

En la última prueba del decatlón, los 1.500 m. el atleta ingresó a la meta caminando. Algunos pensaron que fue una actitud sobrada. Sin embargo, la actitud de Ford tenía una plausible explicación.

Fue una remembranza a todo lo que pasó para llegar al país que hoy lo acoge como atleta panamericano. Una reacción espontánea, un guiño a todo lo que pasó antes de poner su nombre en los más alto del podio panamericano del decatlón.

“Entré caminando, es cierto, pero no creo que el público ni mis compañeros lo vean de mala manera. Solamente porque yo entré caminando por el desierto a las 5.30 de la mañana”, comenzó diciendo muy emocionado el deportista del Team Chile a C13.

Tal como el propio Ford afirmó, ese momento reflejó todas las vicisitudes que debió enfrentar antes de entregar la quinta presea dorada para la delegación anfitriona.

“Esos últimos metros me reflejaron ese momento. No sé por qué. Estoy cumpliendo un sueño, cumpliendo una realidad. Entré caminando por acá porque sabía que esos pasos no han sido en vano”, afirmó el decatleta entre lágrimas y sollozos.