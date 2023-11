“Santiago es estresante”: la historia de Enrique Villalón, el karateca que llegó desde Osorno y sorprendió a Chile con una medalla de oro

Enrique Villalón entra en la historia grande de Santiago 2023. El karateca osornino logra la novena presea dorada para el Team Chile. Lo hace tras un día lleno de emociones. En el que incluso llegó a pensar, casi de manera definitiva, que el sueño del primer lugar no podría darse este año. El destino (y la justicia) quiso darle otra oportunidad.

El deportista nacional había perdido en las semifinales por 8-4 ante el colombiano Juan Fernández. Sin embargo, tras un reclamo del equipo nacional, Villalón repitió el combate y ahora se impuso por 7-0. “Mis compañeros detectaron una falla arbitral”, declaró tras su triunfo. Luego, la final fue un enfrentamiento que se definió en los últimos segundos a favor del chileno. Victoria por 6-5 ante el cubano Brayan Díaz.

El atleta sureño confirmó su participación en los Juegos Panamericanos en mayo de este año. En aquel entonces, la presea era algo lejano. Hace seis meses, Villalón saltaba al tatami del panamericano especifico en Costa Rica con la idea de poder jugar de local en octubre. Logró abrochar su participación al vencer al uruguayo Maximiliano Larrosa por 6-2.

En ese entonces atribuía sus resultados al trabajo con sus entrenadores y al apoyo de la región de Los Lagos. “Este logro es fruto del trabajo constante con mis entrenadores Sensei Osvaldo Venegas, Mauro Fuentes, de Kenshokan Puerto Montt, y Amed Gamal Sulyman de la selección nacional. Las infinitas gracias a las autoridades del Gobierno Regional que me han brindado todo su apoyo, a mi familia, y amigos”, señalaba.

Del sur a Santiago

Villalón Ruiz nació en Osorno. Desde muy pequeño tuvo que salir a combatir. Sus condiciones fueron detectadas a muy corta edad y desde entonces ha dedicado su vida a la disciplina. Entrena desde los seis años de edad y ya ha recorrido América ganando títulos. Ahora logra el reconocimiento nacional con el oro en Santiago 2023.

A sus 22 años combinaba sus días de práctica con los estudios de quinto años en Relaciones Internacionales en la Universidad de Chile. El tiempo no le sobra, por lo que decidió congelar su carrera, claro que piensa retomar el próximo año. Así y todo hace lo que le gusta. Realiza una rutina que incluye dos sesiones de entrenamientos diarias de karate y un programa físico. Ha debido adaptarse a diferentes categorías de peso y cuenta con un nutricionista.

“Siempre hice varios deportes. Intenté con natación, me gustaba el básquetbol, pero no demostraba cualidades. Probando entré al mundo del karate y me gustó. Le dije a mi papá que esto es lo que quería”, reconocía en entrevista con el medio Paislobo.

“En Osorno estábamos yo, mi papá y mi mamá. Mi familia paterna está en la región de Valparaíso. Otros repartidos por Argentina. Y la familia materna es de Centroamérica, de El Salvador”, contaba en el mismo diálogo, al respecto de sus orígenes.

Villalón ha reconocido que su camino fue duro. Inició en la disciplina como algo recreativo, pero en un momento se dio cuenta que tenía capacidad para poder competir. En ese contexto, desistió de su tiempo libre, como salidas con amigos, para poder llegar al alto rendimiento. “Un 80 por ciento es mental, en este nivel. La cabeza es lo más importante”, ha dicho el nuevo campeón panamericano.

El medallista no tiene reparos en apuntar que su cambio de Osorno y luego Puerto Montt a la capital fue algo que le costó. Santiago, al ser una ciudad más grande, se transforma en un escenario complejo para alguien con su personalidad. “Es más estresante, pero debo tener disciplina. Sé que tengo que estar a las una en el CEO y debo llegar. Acá hay que salir antes si me muevo en metro para llegar. Es algo que se compatibiliza con orden”, establecía.

Antes de los Juegos Panamericanos, el karateca anticipaba que llegaba bien aspectado. “Es un tremendo evento. Son como mini Juegos Olímpicos. Estoy confiado, pero no he parado de pensar en el evento. El equipo tiene confianza. Fuimos campeones por primera vez. Sabemos que nuestra preparación es muy buena”, eran sus palabras.