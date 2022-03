Mito Pereira no puede con el frío matutino y se queda fuera del corte en el The Players

Esta edición del Players quedará en el recuerdo por varios años, y es que el desarrollo del llamado “quinto major” ha sido por lo bajo traumático. Asechado por un clima hostil, el torneo ha debido suspender continuamente las acciones y en la mañana de este domingo, los jugadores recién terminaron la segunda ronda. Mito Pereira salió a eso de las siete de la mañana (hora local) y tuvo que enfrentarse ante un campo difícil y un intenso frío. El resultado no fue el mejor, ya que marcó una tarjeta de +5 y quedó fuera del corte.

Las postales de los primeros hoyos eran asombrosas. Los jugadores abrigados hasta más no poder, con chaquetas, cuellos, gorros de lana y guantes. El frío los atacaba a todos y los seis grados que habían sobre el TPC Sawgrass complicaban los tiros potentes y los putts precisos. Las manos no reaccionaban bien y pese a que la lluvia y el viento ya no estaban presentes, la naturaleza no dejaba que todo funcionara normal.

Y Mito fue victima del clima floridano. Ayer logró jugar solo dos hoyos antes que la falta de luz lo obligara a parar, así que esta jornada comenzó el viaje en el hoyo tres. El problema fue que rápidamente comenzaron los problemas, firmando bogeys en el cuatro, el siete y el nueve. Tres castigos que ya lo dejaban muy complicado en la tabla general, ya que el par conseguido en la primera ronda no lo había dado mucho colchón.

Una mala ronda que continuó en el once y el catorce, sepultando ya completamente las aspiraciones del oriundo de Paine. Pese a ese golpe, afrontó la famosa isla del 17 con actitud, y fue premiado.

Un tiro de salida tremendo, que lo dejó a solo doce pies de la bandera y con una buena dosis de aplausos. Merecidos en una ronda donde más de 50 pelotas terminaron sumergidas en ese hoyo.

Así el putt fue fino y Pereira consiguió su único birdie del día, uno que lo dejó con una tarjeta de cinco golpes sobre par, muy lejos del corte que está proyectado en +1. Mito bajó más de treinta puestos en esta jornada, victima del frío y sin duda de la constantes pausas que ha sufrido el torneo. Este Players no es solo un desafío de golf, también tiene mucho de supervivencia, física y mental.

Niemann sigue entre los líderes

Joaquín Niemann por su parte abrochó su clasificación a la tercera ronda del Players. Algo que era un obvio tras su gran primera ronda, pero que de todas formas debía confirmar. Y para hacerlo tuvo que pasar por una jornada lleno de movimientos.

En los primeros cinco hoyos tuvo dos birdies y dos bogeys, demostrando que las condiciones climáticas hacían muy difícil un recorrido normal por el campo. Otro castigo llegó en la bandera ocho y el quince, pero nada tan terrible, ya que Joaco había logrado contrarrestar.

El problema fue el cierre, donde Niemann firmó bogeys en el 17 y el 18, quedando finalmente con una tarjeta de cuatro golpes bajo par y en los primeros quince puestos del torneo. Durante la tarde saldrá a disputar la tercera ronda del torneo. Joaco se ilusiona con atacar la cima.