Manuel Pellegrini: “No hay crisis en el Betis y no veo que el equipo anduviera tan mal”

Manuel Pellegrini se fue satisfecho tras la victoria ante Athletic de Bilbao por LaLiga. Sobre todo, por la resistencia que mostró el Betis ante un cuadro siempre complicado.

“Estoy contento con el partido. Recuperamos la seguridad defensiva, Paul (Akouokou) con Guido (Rodríguez) hicieron un buen trabajo en el centro del campo y en los cabezazos, lo que dio resultados. Bilbao no nos creó ocasiones”, dijo el técnico.

Consultado acerca del trámite del duelo, el Ingeniero explicó que “hicimos un gol y tuvimos dos o tres ocasiones en el primer tiempo. El equipo se vio más suelto con el balón, logramos tres puntos contra un rival muy difícil, jugando con un hombre menos los últimos 15 o 20 minutos”.

Lo cierto es que el elenco sevillano cortó una mala racha de cinco duelos sin triunfos, en las tres competiciones en la que sigue en carrera. Incluso, el técnico descartó que exista una crisis.

“Me cuesta escuchar críticas en este tramo de la temporada. Quedan dos meses para terminar, peleamos un lugar en la Champions en LaLiga, queremos llegar a los cuartos en la Europa League y en la final de la Copa del Rey. Los dos que empatamos fueron clasificaciones. Terminamos los viernes a las 2 de la mañana, perdimos con Sevilla y Atlético. No hay crisis y no veo que el equipo anduviera tan mal. Me deja tranquilo ver al equipo que descarta cualquier indicio de crisis. El equipo no está cansado, arriesga mucho”, afirmó Pellegrini.

En la misma línea, insistió que “independiente de los resultados, que no fueron malos, el equipo había perdido una frescura en el volumen ofensivo. En el segundo tiempo nos refugiamos y ellos tomaron la iniciativa. El equipo es tuvo impecable en la parte defensiva”.

La expulsión de Fekir

Una de las preguntas más recurrentes fue la expulsión de Nabil Fekir, la figura excluyente del cuadro andaluz. Si bien el santiaguino no lo justificó, sí comentó sobre la gran cantidad de faltas que recibe el galo.

“No lo he conversado con él (Fekir) lo de la roja, lo haré. No es la primera vez de que reacciona después de 20 patadas, le cobran 10 y las otras las dejan pasar. Lo entiendo, pero no lo justifico. Los que pegan siguen y los que reciben se van”, afirmó el ex DT de Real Madrid.

De todas maneras, el entrenador destacó que “jugar 14 partidos en 40 días es un desgaste físico y psicológico importante. Los recorridos son más largos, lo importante es que no nos agarren de contra es peligroso. Cuando vas contra equipos importantes, arriesgas muchos más y los espacios son más grandes. El hecho de estar en ventaja en el marcador nos dio la tranquilidad de manejar más el balón”.

Asimismo, perseveró en su discurso sobre las diferencias entre los equipo de LaLiga: “Estamos compitiendo con clubes como Atlético, Barcelona, Villarreal, Sevilla o Villarreal… Equipos con presupuestos el doble o triple del que tenemos en el Betis. Tenemos la mentalidad de clasificar en la final de la Copa, la Europa League y en LaLiga por la Champions. Ya veremos qué pasa, si somos capaces de lograr los objetivos”.