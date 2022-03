Manuel Pellegrini está inquieto por el proyecto que tendrá el Betis en la próxima temporada

La gran temporada del Betis comienza a ver cómo se resquebraja la pintura. A sólo un par de meses del final del torneo, el cuerpo técnico que lidera Manuel Pellegrini está inquieto por los fichajes. Un elemento preponderante para el éxito de un proyecto modesto, pero que ha visto cómo ha podido encumbrarse en tres torneos: LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League.

Una petición que ya está en el núcleo de la dirigencia que preside el timonel Ángel Haro. El elenco sevillano tiene un presupuesto acotado que impidió, por ejemplo, lograr incorporaciones en el mercado de invierno. El mismo que terminó el 31 de enero pasado.

Una situación a la que el mismo técnico Manuel Pellegrini aludió en repetidas conferencias de prensa. Hoy, el equipo está tercero en el campeonato hispano, posición que le permitirá jugar la segunda Champions League de su historia si logra mantenerse, al menos en el cuarto puesto, en la competencia que termina el próximo 22 de mayo.

“Los equipos alrededor nuestro se reforzaron bastante como Barcelona, Atlético o Villarreal. Tienen presupuestos de Champions, no como nosotros”, deslizó el entrenador hace un mes, cuando goleó a la Real Sociedad por la Copa del Rey.

Un nuevo escenario

Una inquietud que el propio técnico santiaguino trasladó a la cúpula del elenco andaluz. Actualmente, el tope salarial del único equipo hispano en tres competencias -como a El Ingeniero le gusta recalcar- es el noveno más alto de la competencia, muy lejos de los rivales directos en su lucha por llegar a la Liga de Campeones.

“En la dirección deportiva han hablado con el técnico chileno sobre la próxima temporada, entienden su intranquilidad. La institución tendrá que hacer un esfuerzo para renovar el proyecto”, dicen a El Deportivo desde la institución verdiblanca.

Presupuesto acotado

El fair play financiero y la amenaza de una suspensión en copa europeas han sido los fantasmas que han agobiado al club en este balance que, de todas maneras, contrasta con el éxito deportivo del plantel bético.

En ese escenario, el entrenador chileno no quiere afrontar compromisos de más alto nivel sin lograr los refuerzos que se merece el proyecto. Sin ir tan lejos, durante el curso 2021-22, la institución verdiblanca es la quinta que menos invirtió en su plantel.

El único refuerzo que no llegó libre fue el defensor argentino Germán Pezzella, quien arribó al elenco andaluz en una cifra menor a los 4 millones de dólares. Un gasto mínimo, pese a que el Betis logró casi 16 millones por la reventa de Emerson Royal al Barcelona, que luego traspasó al lateral derecho al Tottenham de Inglaterra.

Entre los 20 equipos que forman LaLiga, sólo cuatro tuvieron un presupuesto más austero que los andaluces: Athletico de Bilbao (0), Levante (US$ 1,4 millones), Alavés (US$ 1,7 millones) y Real Sociedad (US$ 2,8 millones).

Y aunque el adiestrador santiaguino extendió su contrato hasta junio de 2025 con la institución, lo cierto es que gran parte de esa confianza está también en lo que pueda hacer la secretaría técnica en el mercado.

De todas maneras, la cláusula de salida de Pellegrini está fijada por contrato en más de 6 millones de dólares. Una cifra elevada para cualquier equipo que quiera tentar las opciones del DT en una nueva empresa.

En lo inmediato, el equipo sensación de fútbol hispano deberá enfrentar este jueves en Sevilla la segunda semifinal de la Copa del Rey, después de vencer 2-1 en la ida jugada en la casa del Rayo Vallecano.