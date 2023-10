Presidente Boric recibe al Team Chile a días del comienzo de Santiago 2023: “El país se siente orgulloso de sus deportistas”

Todos en Santiago están esperando el inicio de los Juegos Panamericanos, incluso en La Moneda. Es por eso que este jueves se realizó una gran actividad en el palacio presidencial, donde más de 50 atletas conversaron con las autoridades, entre ellas el Presidente de la República, Gabriel Boric.

La ceremonia se realizó justo a díez días del inicio de Santiago 2023, los que comenzarán con la ceremonia inaugural en el Estadio Nacional. Por eso las emociones estaban a flor de piel. “Cuando la antorcha llegó a Punta Arenas, mi ciudad natal, la recibió un viejo profesor que me hizo clases hace más de 30 años y que ha formado a varias generaciones de voleibolistas. Del mismo modo, ayer Alexis Sánchez llevó el fuego en Antofagasta. Mi profesor es desconocido y Alexis es una figura mundial, pero en ambos lugares, norte y sur, se vivió con el mismo entusiasmo”, señaló el mandatario.

Boric también le entregó a los atletas Francisca Crovetto y Rodrigo Rojas la bandera de la estrella solitaria, símbolo de la representación que harán en nombre del país los más de 660 deportistas que comenzarán su aventura el próximo 20 de octubre.

En la misma línea, agregó que “ese entusiasmo que existe es contagioso, sobre lo que va a suceder en los próximos días. Quiero que sepan que el país se siente orgulloso de sus deportistas”.

La atleta Martina Weil, record nacional en 400 metros, también entregó unas palabras en la ceremonia, representando a los más de 600 chilenos que participarán de Santiago 2023. “Me imagino el momento de participar y se me pone la piel de gallina. Me sudan las manos. Saber que podré cruzar la meta, e independiente de lo que haya sucedido, la gente y mi familia van a estar ahí, van a cantar mi nombre y me van a ir a ver, es muy emocionante”, indicó.

La tiradora Francisca Crovetto, también habló. “la vida para mí está llena de hitos y simbolismos. Esta entrega de la bandera es siempre un hito lleno de energía y emoción. Tiene un sabor especial porque será un evento en nuestra casa”, concluyó.