Presidente de la Asociación Gremial de Entrenadores dispara por el aumento de cuota de extranjeros: “El fútbol chileno está en crisis y esta medida no ayuda”

El debate está abierto. El Consejo de Presidentes de la ANFP desató la polémica al determinar un aumento en la cantidad de extranjeros por equipo (de cinco a seis, todos en cancha) de cara a la temporada 2024.

La medida provocó reacciones negativas de diferentes partes. El Sindicato de Futbolistas (Sifup) y el Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol rechazaron la decisión.

Ahora, la Asociación Gremial de Entrenadores Profesionales del Fútbol Chileno (Agefuch), el otro ente que agrupa a los estrategas nacionales, también mostró su lejanía con la determinación.

“Queremos manifestar nuestro rechazo a la medida que permitirá alinear a seis jugadores extranjeros en cancha para el próximo torneo 2024, decisión adoptada por la ANFP. Sentimos que esto no aporta al desarrollo y crecimiento de nuestro fútbol, tomando en cuenta que los más perjudicados serán los futbolistas nacionales y limita aún más la proyección de divisiones menores”, señalaron este sábado, a través de un comunicado oficial.

La postura de la Agefuch

En conversación con El Deportivo, Patricio Almendra, presidente de la Agefuch, realizó un análisis de la cuestionada determinación que aumenta los cupos para futbolistas foráneos. “La medida va en claro desmedro de los clubes en el área formativa y de los futbolistas nacionales. Imagínate la cantidad de técnicos extranjeros que tenemos y ahora aumentan el cupo de los futbolistas. ¿Dónde queda lo nuestro? Eso es lo que tenemos que privilegiar. Tenemos que seguir dándole oportunidades a los jóvenes, a los futbolistas nacionales. Es un cupo menos, menos sueldo para los jugadores. Creemos que no corresponde”, comenzó diciendo.

No obstante, fue enfático en que considera que el ente que rige el fútbol criollo debe desestimar la medida. “Me imagino que el Consejo de Presidentes y la ANFP van a revertir la situación, que van a ver que claramente no es una buena medida. Nosotros estamos en desacuerdo y apoyamos a todos los futbolistas nacionales que se ven perjudicados con esta medida”, señaló el ayudante técnico de Francisco Bozán en San Luis de Quillota.

Además, no descartó la posibilidad de tomar medidas drásticas, aunque asegura que es algo que aún deben estudiar. “No hemos analizado ese tema. Vamos a ver cuál es la respuesta de la ANFP y del Consejo de Presidentes, y luego de eso veremos lo que sea más conveniente. Desde que nos creamos, hemos estado pro al desarrollo y a dignificar la profesión de entrenador más que del futbolista, porque el futbolista tiene su espacio que es el SIFUP. Pero en este caso creemos que es justo que nos sumemos y que tengamos una postura, y nuestra postura es que estamos en desacuerdo de la medida. Lo que venga después, se analizará”, comentó.

“Tenemos una muy buena comunicación con la ANFP, hemos participado en mesas de trabajo. Para esta ocasión se necesita que nos sentemos todos los entes involucrados y veamos qué es lo mejor para el fútbol chileno. Que tengamos la capacidad para unificar criterios y que todos queden tranquilos, con la seguridad de cual sea la medida sea para el bienestar y el desarrollo del fútbol chileno”, complementó el exmediocampista.

Finalmente, aseguró que este tipo de medidas profundizan la crisis que vive el fútbol chileno. “Hoy no estamos en una situación para inventar cosas que después van a ir en desmedro. Chile nos necesita a todos, a los entrenadores, a los jugadores, a los hinchas. Que los hinchas también se pongan las pilas y no cometan los errores que están cometiendo, todo lo que hemos vivido. El fútbol chileno está en una crisis y nosotros sentimos que podemos enmendar el rumbo, pero este tipo de medidas no ayuda mucho en eso”.