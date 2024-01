“Se encontró una condición médica que hace necesario evaluaciones adicionales”: la Roja borra a seleccionado Sub 23 del Preolímpico por orden de la Conmebol

El próximo domingo 21 de enero, debuta la Selección Chilena sub 23 en el preolímpico a desarrollarse en Venezuela que entrega pasajes directos a los Juegos Olímpicos de París 2024. En ese sentido, a solo 11 días de que arranque la competencia para los dirigidos por Nicolás Córdova, la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile, mediante un comunicado, comunicó la salida de un nuevo jugador.

Se trata de Felipe Chamorro, mediocampista de 22 años perteneciente a la plantilla de Palestino. Según la información oficial, en los chequeos médicos previos al torneo, se dio con una condición médica, cuyos plazos para realizarle estudios médicos, se extenderían del inicio de la competencia, dando paso a una salida obligada del seleccionado.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que, durante la realización de las evaluaciones clínicas previas al Torneo CONMEBOL Preolímpico Venezuela 2024, se encontró una condición médica que hace necesario evaluaciones adicionales al jugador Felipe Chamorro”, explica el comunicado publicado en el sitio oficial de la selección.

Complementaron la información con las razones de la desvinculación del jugador. “Dado que los plazos para completar los estudios correspondientes exceden la fecha de la entrega de la información médica para esta competición, el cuerpo médico de la Selección Nacional Sub 23 ha decidido liberar al jugador de la actual convocatoria”.

Más sobre Felipe Chamorro

Según pudo averiguar El Deportivo, lo encontrado en los chequeos se trataría de un problema grave, que no solo pondría en riesgo su participación en la próxima Copa Libertadores con el conjunto árabe, sino que también sería necesario la realización de exámenes para evaluar su continuidad como futbolista.

Ilusión por representar a Chile

En un video publicado por los canales oficiales de La Roja, previa a la participación de los seleccionados por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se le preguntó al jugador por la ilusión que le generaba representar al país. “Tengo mucha ilusión en poder estar, me he preparado para esto, he estado en varios microciclos y me he sentido cada día mejor, he conocido mejor a mis compañeros y la idea que quiere el profe, así que con mucha ilusión y ganas”.

En lo que respecta a su estadía en Palestino, Chamorro aseguró estar contento con el nivel del equipo a pesar de no sumar los minutos que le gustaría. “No me ha tocado jugar lo que he querido quizás, pero siempre aportando en lo que me necesite el profe y el equipo, el equipo está en un buen momento, así que muy contento por eso”.

Para cerrar, el mediocampista explicó lo importante que es para su crecimiento profesional entrenar con el cuerpo técnico de la selección, además de no esconder su ilusión de representar a Chile en la selección adulta. “Creo que es una grandísima experiencia poder estar con ellos, poder aprender, tomar todo lo que nos enseñan, la intensidad que ellos quieren, poder aprender lo máximo y así estar cada vez más cerca de la adulta que es el sueño de todos”, sentenció.