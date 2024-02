Stan Wawrinka, la leyenda con hambre de gloria que se mide contra Nicolás Jarry en Buenos Aires

Nicolás Jarry (21º) chocará con una leyenda del tenis esta noche, alrededor de las 20.00, en el ATP 250 de Buenos Aires. Al frente estará Stan Wawrinka (60º), uno de los tenistas más importantes de su generación. Exnúmero tres del mundo, ganador de Australia 2014, Roland Garros 2015 y el US Open 2016, además del oro olímpico en dobles junto a Roger Federer en Beijing 2008 y de la Copa Davis 2014, a los 38 años el suizo sigue con ganas de conseguir más cosas.

“Para mí, el tenis es el capítulo más importante de mi vida, hasta el momento. Soy un apasionado de este deporte, amo la vida que tenemos, todo el proceso, me encanta intentar ser un mejor jugador”, declaró en su arribo a Argentina, donde derrotó en su estreno por 6-7 (4), 6-1 y 6-2 al crédito local Pedro Cachín, dando muestras de su competitividad y de que su hermoso revés sigue intacto.

Sobre sus motivaciones para seguir en la lucha, el helvético es tajante: “Sé que es parte del proceso y disfruto de esta vida, y también soy consciente de que no es para siempre, por eso quiero disfrutarla todo lo posible. Cuando era adolescente nunca creí que hubiera podido conseguir lo que he conseguido. Nunca pensé que seguiría jugando a los 38 o 39 años. Siempre viví el impulso y traté de esforzarme cada día para ser mejor tenista. Y quiero seguir mejorando y ver hasta dónde puedo llegar. Lo único que quiero es no arrepentirme de nada el día que deje de jugar. Por eso sigo”.

En Buenos Aires, Wawrinka buscará tomarse revancha de la final perdida en 2013 ante David Ferrer. “La gente aquí es maravillosa, me motivó a regresar al torneo porque siempre disfruté y tuve muchos fanáticos. El torneo también, está impecable como la primera vez, todos los jugadores lo disfrutan. No hay nadie que pueda decir algo malo”, destacó tras ganar su partido de primera ronda.

Nico estrena a Chela

Después de su participación en la Copa Davis ante Perú, donde fue sorprendido por el joven Ignacio Buse y se redimió posteriormente ante Juan Pablo Varillas, Nico emprendió rumbo a Argentina para ponerse bajo las órdenes de Juan Ignacio Chela, con quien realizará la gira sudamericana, que contempla los ATP 250 de Buenos Aires y Santiago, además del ATP 500 de Río.

En ese sentido, la defensa de puntos que tendrá el actual 20 del mundo es importante, pues debe revalidar 200 puntos por haber alcanzado las semifinales en Brasil y 250 por el título en el Chile Open y así no tener un descenso brusco en el ranking que posteriormente le impida ser cabeza de serie en los grandes torneos.

En el entorno de Jarry confían en que la llegada del coach argentino le entregue esa visión necesaria de un exjugador de alto nivel y pueda transmitirle las experiencias de una carrera en la que llegó a ser número 15 del mundo y donde tuvo destacadas actuaciones en torneos de grand slam. El transandino estuvo una semana en Barcelona durante la pretemporada para ver si había química entre ambos. Como el resultado fue satisfactorio, se acordó continuar alternando las giras con César Fábregas, el entrenador que está con él desde mediados de 2022.