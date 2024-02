La reacción de Ricardo Gareca en el Estadio Nacional tras los desmanes que marcaron a la Supercopa de la vergüenza

Colo Colo y Huachipato fueron protagonistas de un duelo que de apoco se fue alejando de lo deportivo. La temporada 2024 del fútbol chileno arrancó con la definición de la Supercopa entre el Cacique y los acereros en el Estadio Nacional.

Así, lo que debía transformarse en una fiesta deportiva poco a poco se fue transformando en un lío. Los hinchas de Colo Colo que se instalaron en la galería norte del coliseo deportivo generaron incidentes después de que los equipos de seguridad intentaran quitarles unos lienzos que habían colgado en las rejas.

La reacción de los fanáticos fue saltar las barreras, amenazando con ingresar a la cancha. Todo esto significó que el entre tiempo del duelo se extendiera por cerca de media hora. Y luego de que se pudiera reanudar el partido con la intervención de los jugadores de Colo Colo, la situación continuó amenazando con el ingreso de los barristas a la cancha, por lo que las autoridades determinaron suspender el cotejo.

De todo esto fue testigo el nuevo seleccionador de la Roja Ricardo Gareca. El argentino, quien había pasado el día viernes y sábado en Buenos Aires celebrando su cumpleaños con la familia, viajó a Santiago para ver la Supercopa, pero como todos los demás presentes, se fue sin conocer al ganador.

El estratega no ocultó su asombro por los graves incidentes. Si bien no lo comentó, se le notaba en su rostro cierta incredulidad por los acontecimientos. Diez minutos antes que ocurriera la suspensión, personeros de la ANFP le informaron al DT la decisión que ya estaba toamda por la comisión crítica que ya había decidido poner fin al cotejo por el riesgo que significaba. Frente a tal escenario, Gareca se retiró junto a su cuerpo técnico, que lo acompañó en todo momento. Lo mismo ocurrió con el presidente de la ANFP Pablo Milad, quien siguió los pasos del ex seleccionador de Perú.

Determinaciones

Tras el escándalo generado, este lunes Pablo Milad tomó la palabra para referirse a los pasos a seguir para concluir con el partido entre Colo Colo y Huachipato. La primera información que dio a conocer el mandamás del fútbol nacional fue que los minutos restantes del duelo se desarrollarán en una fecha a determinar y sin público. También anunció una querella criminal en contra de las personales que resulten responsables por los actos de violencia.

Claro que uno de los puntos más destacados del punto de prensa fue el llamado que hizo para acelerar la aprobación de una ley que determine la obligatoriedad del reconocimiento fácil para ingresar a los partidos del fútbol chileno. De hecho, este encuentro había funcionado como un lanzamiento para la inscripción voluntaria al Registro Nacional de Hinchas.

“Estamos tomando contacto con las autoridades con la que hemos venido trabajando de manera conjunta hace tiempo para que podamos empujar con mayor urgencia la agenda legislativa para frenar la violencia en los estadios y recuperar el fútbol para las familias. Para nosotros es urgente y especialmente para la Cámara de Diputados sumar obligatoriedad al Registro Nacional del Hincha para prevenir estos hechos”, sostuvo.

Sobre las posibles sanciones a Colo Colo, en tanto, Milad indicó que “la Comisión de Árbitros va a presentar en el Tribunal de Disciplina el informe y el Tribunal dictaminará”.

“Tenemos la responsabilidad por ser los organizadores, pero también hay seguros, hay responsabilidades que tiene que determinar la autoridad”, complementó.