“Tengo un amigo que es alemán”: el día que Johnny Herrera sacó carcajadas al intercambiar su camiseta con Ter Stegen

La Copa Confederaciones 2017 dejó momentos inolvidables para la Roja. El gol con que Alexis Sánchez se consolidó como el goleador histórico de la Selección, la inolvidable tanda de penales ante Portugal en la que Claudio Bravo atajó todos los lanzamientos rivales y, en algo que todavía varios recuerdan en Chile, el error de Marcelo Díaz con el que el equipo de Juan Antonio Pizzi cayó en la final. Pero, además de lo ocurrido dentro de la cancha, la participación nacional en tierras rusas también dejó sabrosas anécdotas fuera del terreno.

Una de las más recordadas y que todavía sigue siendo uno de los videos favoritos de los fanáticos chilenos fue el intercambio de camisetas entre Johnny Herrera y Marc-André Ter Stegen.

El 22 de junio de 2017, Chile y Alemania midieron fuerzas en el Kazan Arena, en el segundo duelo de la fase de grupos de una competición en la que Chile participaba por primera vez, gracias a su título de Copa América en 2015. Igualaron 1-1 en la cancha, pero fuera del campo ocurrió una divertida situación.

Una vez consumado el empate, el portero alemán y Claudio Bravo, quien no jugó ese compromiso por precaución al no estar completamente bien en los físico, se fueron conversando por el túnel rumbo a camarines. A ellos se les unió Herrera, quien quería la camiseta del jugador culé. Su petición la hizo de una forma bastante particular: “Tengo un amigo que es alemán, que vive en Santiago”, dijo, a lo que Ter Stegen respondió: “¿Un amigo que es alemán? Nadie tiene un amigo que es alemán”. Tras un intercambio en comentarios, los tres arqueros no pudieron contener las rizas.

Tras este gesto, Bravo, amablemente, se despidió de su excompañero en Barcelona: “Me alegra verte, cariños. Cuídate mucho, hablamos luego”, le dijo mientras lo abrazaba. Cabe destacar que ambos arqueros sostuvieron una recordada lucha por la titularidad en el equipo Blaugrana con Luis Enrique como entrenador.

“No sé dónde está esa camiseta”

Años después, el exarquero de la Universidad de Chile recordó esa anécdota con Ter Stegen. El angolino quedó sorprendido con la forma física del alemán y reconoció que no sabe dónde quedó esa polera: “Veníamos los tres hablando con Claudio y Ter Stegen, me apuré un poquito, decíamos que había sido un buen partido. Él estaba llegando hace poco al Barcelona y no hablaba español. Me acordé de un amigo muy alemán y le digo cambiemos… me saco la polera, y yo me creía muy armado, con calugas, abdominales. Y se saca la polera y tenía mucha caluga. No sé dónde está esa camiseta”, dijo a Blizsport.