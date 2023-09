Escándalo en España: toman detenidos a jugadores del Real Madrid por revelar secretos de índole sexual

Impacto en España. De acuerdo a lo señalado por el medio El Confidencial, la Guardia Civil ha detenido a tres futbolistas del Real Madrid por un presunto caso de revelación de secretos de índole sexual. Hasta el momento, no se conocen los nombres de los involucrados, pero se confirmó que se trata de jugadores de la cantera merengue.

De acuerdo a la información que entrega el portal citado, las pesquisas corren por parte de la Policía Judicial de Las Palmas y los hechos se dan a partir de una denuncia presentada el 6 de septiembre en Canarias. Según dan a conocer, una mujer de 56 años denunció que su hija menor de edad sufrió el delito de revelación de secretos sexuales.

El relato indica que uno de los deportistas que fue detenido, grabó un video con la adolescente y luego lo difundió a través de WhatsApp. Esta mañana se produjeron los arrestos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, cuando se disponían a realizar la práctica matutina, y los acusados fueron trasladados a dependencias policiales.

Las diligencias que buscan adoptar en las investigación apuntan a requisar el teléfono móvil de los acusados para analizarlos. Según lo indicado por la parte denunciante, los hechos habrían tenido lugar en la localidad de Mogán y luego se habría difundido el archivo grabado sin el consentimiento de la presunta victima.

El principal investigado es un jugador del Real Madrid C. No obstante, según lo trascendido, el video habría llegado a más vestuarios e, incluso, se presume que hay más implicados y no se descarta que aparezcan jugadores del plantel de honor del elenco de la capital ibérica.

Horas después de lo ocurrido en su centro de entrenamientos, la institución presidida por Florentino Pérez publicó un escueto comunicado confirmando los acontecimientos.

“El Real Madrid comunica que ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp”, inician diciendo en la misiva expuesta en sus canales oficiales.

Además, agregan que aun no toman decisiones internas, debido a que no tienen conocimiento pleno de las imputaciones, dando a entender que cuando tengan el panorama visto en su totalidad, informarán que sucederá con los implicados dentro de los estamentos del máximo campeón de la Champions League. “Cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas”, suman desde la casa blanca en el mismo escrito.