Trezeguet postula a la vicepresidencia de River Plate

David Trezeguet se suma a la lista de jugadores que se pasan a la dirigencia. El francés forma parte de una de las listas que postula a asumir la dirección de River Plate, el club en el que milita el chileno Paulo Díaz. Concretamente, es parte de la que encabeza el candidato opositor Antonio Caselli. El ex delantero millonario y de la Juventus, campeón del mundo con Francia en 1998, aspira a convertirse en uno de los vicepresidentes del club bonaerense.

En ese rol, el exdelantero realizó su primera declaración de principios: es partidario de la continuidad de Marcelo Gallardo en la banca del equipo de la banda sangre. La duda no era antojadiza, pues una decisión del Muñeco le impidió concretar el gran sueño que tenía para coronar su carrera: terminar de jugar en los Millonarios. Finalmente, pasó por Newell’s Old Boys, también en Argentina, y el FC Pune City, de India.

Marcelo Gallardo, en un partido de River Plate (Foto: AFP)

“No hubo discusión ni problemas”

El exjugador fija su postura. Dice que le “encantaría” que Gallardo continuara a cargo del primer equipo. “River está encarrilado y debe mantener esa línea”, amplía, en declaraciones a radio La Red. En ese escenario, descarta eventuales desencuentros. “En su momento Gallardo decidió que no continúe en el club, pero son decisiones profesionales y lo entendí. Me tocó vivir otras experiencias después de eso. Con Marcelo no hubo ningún tipo de discusión ni problemas”, explica.

Finalmente, en una definición propia de su eventual nuevo rol, dice que intentará ocupar sus contactos internacionales para favorecer al club. “El diálogo con los clubes que vienen a buscar a nuestros jugadores es muy importante para saber cuidar los intereses del club”, sostuvo.

Eso sí, tampoco se guarda una crítica abierta a la actual gestión. “El club está estructurado de mala manera. Queremos que River vuelva a ser un club para los socios”, concluye.