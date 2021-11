Véjar asume su error con Zampedri: “Me di cuenta de que es la misma celebración que hace en todos los partidos”

El árbitro Fernando Véjar se refirió a su polémico arbitraje en el partido entre O’Higgins y Universidad Católica, el domingo, en el estadio El Teniente. El duelo terminó 1-3 a favor del tricampeón del fútbol chileno.

Cuando se jugaban los últimos minutos, el juez amonestó al Fernando Zampedri por festejar de forma provocadora, según él, y hacerle gestos a la barra rival. En realidad, el argentino celebró como siempre lo hace: formando una F con las manos, como dedicatoria a su esposa Fernanda Benavidez.

“*Nro. 9, Sr. Fernando Zampedri, por la celebración de un gol, gesticulando de forma provocadora hacia la barra local, información entregada por el Árbitro Asistente Nro. 2. Al minuto 87″, expuso Fernando Véjar en su informe.

Aquella amonestación dejaba nuevamente suspendido al goleador estudiantil, tal como le ocurrió hace dos semanas, cuando fue expulsado erróneamente ante Santiago Wanderers por Roberto Tobar, quien luego reconoció su equivocación. Eso sí, el Tribunal de Disciplina lo absolvió y pudo estar en el clásico ante Colo Colo.

Sin embargo, y pese a que en su informe del partido mantuvo su decisión, Véjar finalmente se arrepintió y asumió su yerro. De paso, encaminó, obviamente, una nueva absolución del tribunal para con el goleador del club de la franja.

“En el minuto, como equipo, determinamos que había sido una provocación. No logro ver los gestos, pero sí escucho la reacción de la barra en ese sector. En base a la información de mi asistente, me informa que le hace gestos a la barra y que lo amoneste”, dijo Véjar, en radio ADN.

“Viendo las imágenes y todo lo que conllevó a esa amonestación, me doy cuenta de que es lo que hace Zampedri en todos los partidos, nada distinto. Lo único distinto es que fue en la barra del elenco local y que reaccionaron”, agregó el juez.

Lo más seguro es que el Tribunal de Disciplina le quite la amarilla al artillero del tricampeón, por lo que podrá estar en el clásico del domingo ante Universidad de Chile. “Los gestos que hizo no son distintos a cuando Zampedri ha festejado en otros partidos. Son otras entidades las que se encargan de ver si mantendrán o no la amonestación”, cerró Véjar.