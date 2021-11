El árbitro Véjar no echa pie atrás y mantiene en su informe que Zampedri provocó a la barra de O’Higgins

Pese al evidente error en que incurrió, el árbitro Fernando Véjar mantuvo su apreciación sobre la celebración de Fernando Zampedri en el segundo gol de Universidad Católica en el partido ante O’Higgins, la que califica como provocadora.

El juez castigó con tarjeta amarilla al delantero cruzado después de que terminara de festejar el 1-2 parcial de su equipo, que él mismo convirtió tras centro de José Pedro Fuenzalida, cuando el partido ya terminaba.

Zampedri hizo la letra F con las manos, en dedicatoria a su esposa, Fernanda Benavidez. Una celebración que se repite desde el año pasado, cuando fichó por el club de la franja y que jamás le costó una amonestación.

Sin embargo, para Véjar se trató de una provocación. Y pese a las evidencias, el polémico juez mantuvo su decisión en el informe que le entregó a la Comisión de Árbitros. Eso sí, le echa la culpa al juez de línea.

Así lo detalla el documento, en el ítem Amonestaciones: “* Nro. 9, Sr. Fernando Zampedri, por la celebración de un gol, gesticulando de forma provocadora hacia la barra local, información entregada por el Árbitro Asistente Nro. 2. Al minuto 87″.

Véjar sostiene en su informe que Zampedri le hizo un gesto a la barra de O'Higgins.

Ante la insólita situación, el Toro lamentó la amarilla, que le significa quedar suspendido para el clásico universitario ante la U, este domingo, en el estadio San Carlos de Apoquindo. “Dice que yo le hice gesto a la barra, siendo que yo he hecho ese gesto siempre... No sé si es un problema contra mí, porque cuando yo me equivoco está bien. Hay veces que entro fuerte o que hablo un poco más, pero ahora no estoy hablando con nadie, respeto mucho las decisiones. La otra vez se equivocaron y asumieron el error, pero ahora se equivocan otra vez”, reclamó tras el partido.

“Respeto la decisión. Jamás en mi carrera hice un gesto hacia la barra, ni en clásicos ni en partidos lindos, porque le tengo mucho respeto a los otros clubes. Que me saque una amarilla por un festejo es el colmo. Pido un poco más de seriedad, porque yo trabajo para no tenerlas y ya tengo dos de regalo”, cerró.

Por lo mismo, Universidad Católica apelará la tarjeta amarilla de Zampedri para que sea absuelto esta tarde cuando sesione el Tribunal de Disciplina.

El argentino ya fue absuelto hace dos semanas, cuando Roberto Tobar lo expulsó erróneamente por doble amonestación en el duelo entre la UC y Santiago Wanderers, tras una “exageración exitosa” del caturro Víctor Espinoza.

No es primera vez que Fernando Véjar se ve envuelto en serias polémicas arbitrales. Ya le pasó en el duelo entre Colo Colo y Palestino, en la primera rueda, cuando desestimó el cobro de un penal a favor del Cacique.

Su decisión no contó con el respaldo del despedido Jorge Osorio, exjefe de los árbitros, quien en un hecho insólito, y ante los reclamos de Colo Colo, salió públicamente a quitarle el piso al réferi. “A juicio de la comisión de árbitros, esta situación es una acción imprudente por parte del defensor y debió ser sancionado con tiro penal”, sostuvo en aquel momento.