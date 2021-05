Sacudida arbitral: la comisión congela a Véjar, el juez que pitó a Colo Colo

El arbitraje del fútbol chileno suma otra polémica. Este sábado, en la caída de Colo Colo frente a Palestino, por 1-2, el juez Fernando Véjar desestimó un codazo de Cristián Suárez sobre Gabriel Costa, en el minuto 81, en el área del cuadro árabe. Pese a que el VAR llamó al colegiado para mostrarle la jugada, este último decidió mantener su decisión. Según su criterio, no hubo falta.

La decisión de Véjar desató la molestia del plantel del Cacique. Leonardo Gil, en la cancha, lo encaró frente a las cámaras de la transmisión oficial: “son una vergüenza, una cosa de locos”. El mismo seleccionado chileno continúo sus reclamos en camarines, “sin mascarilla y en calzoncillos”, según indicó el juez en su informe que publicó ayer. “Hasta cuando nos van a cagar, todos los árbitros nos vienen a cagar, nos tienen que respetar, somos un equipo grande”, teniendo que ser “controlado por sus compañeros y personal de seguridad”.

En el mismo escrito, el juez apunta que fueron increpados por uno de los utileros de Colo Colo, Nelson Pizarro: “Medio penal que se comieron, hueon, por qué no cobraron esa huea (sic)”. Además, también desafió a pelear al cuarto árbitro y uno de los asistentes. Véjar también reveló que el camarín de árbitros estaba cerrado con candado, lo que “provocó estar cinco minutos fuera de este, teniendo que soportar gritos de funcionarios de Colo Colo”. “Al solicitar la llave, nos indican que nadie la tiene o que se había perdido”, informó el juez.

Otro que fue expulsado nuevamente fue Gustavo Quinteros. Véjar lo acusa de utilizar equipos electrónicos para reclamar cobros referiles. “Árbitro, cuarto, hay que revisar, la tienes que revisar, después de mirar una tablet”, asegura el juez.

Lo cierto es que la jugada no pasó inadvertida para Jorge Osorio, presidente de los árbitros. Le reprochó a Véjar su decisión: “El árbitro interpreta una acción propia de la disputa y permite seguir el juego. No obstante, el VAR chequea y considera que hay elementos para potencial penal. Por lo tanto, lo invita a una revisión”, comienza diciendo. “Luego de la revisión, el árbitro mantiene su decisión original de no cobrar penal. A juicio de la comisión de árbitros, esta decisión es una acción imprudente por parte del defensor y debió ser sancionada con tiro penal. Hemos detectado que debemos mejorar en entregar imágenes más aclaratorias a los árbitros en el momento que esté en la zona de revisión”, agrega. Este fin de semana, por su parte, el árbitro de la polémica debió poner su cuenta de Instagram en privado luego de recibir miles de insultos de los fanáticos del Cacique.

La comisión de árbitros decidió congelar a Véjar y no considerarlo para los próximos duelos del torneo nacional. La medida ya ha sido aplicado por los jueces, quienes borran de los duelos a los colegiados que cometen errores groseros. ¿Por ejemplo? Francisco Gilabert, en la igualdad del Cacique ante Cobresal, en el torneo 2020, no cobró un evidente penal sobre Falcón. En aquella oportunidad, la comisión dejó al juez durante tres semanas fuera de los duelos del certamen local.

Reunión de emergencia

En el Cacique, por su parte, citaron a una reunión de emergencia para tratar el tema. Están molesto y lo harán saber a la ANFP, considerando que la falta no cobrada pudo haber cambiado el resultado final del encuentro. Además, aseguran que existe una especie de persecución contra Quinteros. Mencionan el episodio del duelo frente a Everton, en la victoria del Cacique por 0-2, en el que el juez Juan Lara acusó al DT de vestir camisa y pantalón como las señalan las bases del torneo, pero con zapatillas y no zapatos, lo que significaba una sanción. Desde Macul debieron asistir al Tribunal de Disciplina para justificar que la zapatilla era de cuero, como un zapato, y solo tenía la base de goma.

El arbitraje del fútbol chileno suma otro episodio. Esta vez, sin embargo, la cabeza Jorge Osorio reconoce el error. Y los castigos ya se hacen sentir.