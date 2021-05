Duelo en el ciclismo: Cristopher Mansilla fallece a los 30 años a consecuencia del COVID-19

Una triste noticia remece al ciclismo nacional. Cristopher Mansilla Almonacid falleció a los 30 años después de haberse contagiado de COVID-19 y haber sido internado para tratar la enfermedad.

La familia del deportista confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Una prima de Mansilla escribió en su cuenta de Facebook que “esta noche es lejos una de las más tristes y amargas de mi vida. Se acabó la lucha de mi primito Cristopher contra el maldito bicho”.

“Hoy te has ido con tan solo 30 jóvenes años a convertirte en una hermosa estrella con un brillo único en nuestro cielo infinito. Vuela alto campeón, ganaste muchas carreras en tu corta vida y hoy te sumas a los ángeles ya que eras una persona bellísima”, complementó.

La despedida de mansilla

Debido a las complicaciones con la enfermedad, Mansilla debió someterse a un coma inducido por la falla en los pulmones que presentaba.

Por lo mismo, antes de que se realizara escribió una despedida en su cuenta de Facebook.

“Hoy creo que es el día más difícil de afrontar para mí”, comenzó escribiendo.

“Me van a inducir a coma por falla en los pulmones que me aqueja. Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar una vez más. Solo me queda agradecer a mi familia, hermanito, mamita, papi por todos y más amigos por su apoyo. Con esto me despido hasta terminar esta etapa reina. Saludos y bendiciones para todos”.

Cristopher Mansilla de despidió de su familia antes de ser inducido al coma.

En la carrera deportiva del oriundo de Puerto Natales destacan la medalla de oro conseguida en el Panamericano de Mar del Plata de 2012, en la prueba de Madison junto a Antonio Cabrera.

Además participó en el equipo que clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de Omnium. Por otro lado, también obtuvo la medalla de bronce en el Scratch y la de plata tras quedar segundo en el Omnium en el Panamericano de Ciclismo en Pista desarrollado en Aguas Calientes en 2014.