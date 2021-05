“Son una vergüenza, una cosa de locos”: la furia de Leonardo Gil con el arbitraje ante Palestino

La caída de Colo Colo frente a Palestino terminó con los ánimos encendidos en los albos. Se jugaban los descuentos cuando Gabriel Costa recibió un codazo en el área de Cristián Suárez, lo que fue de inmediato reclamado como penal por los jugadores del Cacique.

El extremo debió recibir asistencia médica producto del golpe y el juez Fernando Véjar, pese a ir al VAR y a dialogar con sus asistentes, optó por no sancionar la pena máxima. Una polémica decisión que molestó a los de Macul. Al final, los árabes se impusieron por 1-2.

Los futbolistas del conjunto de Pedrero se le fueron encima al árbitro. De hecho, Maximiliano Falcón y el mismo Costa fueron amonestados por reclamos airados. Hasta Gustavo Quinteros se fue expulsado. Pero el enojo de los blancos no se detuvo ahí.

Tras el pitazo final, Leonardo Gil, volante albo y autor del 1-0 transitorio ante los árabes, manifestó su molestia con los jueces. “Ustedes son una vergüenza, una cosa de locos. Siempre nos hacen lo mismo”, disparó el mediocampista, quien recientemente fue convocado para el entrenador Martín Lasarte para un nuevo microciclo de la selección chilena.

“Las imágenes hablan por sí solas, no es primera vez que nos pasa”

Luego, en conferencia de prensa, Leandro Stillitano, quien habló en reemplazo del expulsado Quinteros, también expresó su enojo por el cometido del juez. “Los árbitros son seres humanos como cualquiera de nosotros y se equivocan. Respecto a la jugada, no diré nada, las imágenes hablan por sí solas. Lamentablemente, no es la primera vez que no pasa, pero, esta vez en particular, la imagen habla por sí sola”, dijo el ayudante técnico de Colo Colo.

“Las imágenes hablan por sí solas. Con Gabriel Suazo, en una jugada parecida, se tomó otra decisión. Es materia de análisis, porque las imágenes hablan por sí solas”, complementó en la misma línea, comparando la acción con el codazo de Gabriel Suazo a Gonzalo Espinoza, en el pasado Superclásico frente a la U. El carrilero izquierdo recibió dos fechas de castigo por el golpe.

El transandino, además, aseguró que desconoce el motivo por el cual el árbitro del cotejo decidió expulsar a Quinteros. “Nadie sabe por qué expulsaron a Gustavo. Él no dijo nada, no hizo nada. Yo estuve parado y él sentado. No hizo ni dijo nada y lo expulsaron”, declaró.

Y analizó lo realizado por su escuadra frente a Palestino: “Respecto al balance, creemos que fuimos superiores. Además del gol, tuvimos dos o tres posibilidades que no pudimos concretar. El rival fue efectivo y concretó. Esto se decide por goles. Las ocasiones que tuvimos no las pudimos concretar”.

Finalmente, y pese a la derrota, valoró la presentación del Cacique, que venía de una semana compleja producto de un caso de coronavirus que envió a cuarentena a 17 jugadores considerados como contactos estrechos. De hecho, ante Ñublense debieron presentar una alineación de emergencia que cayó por goleada. Y, días después, el club informó un nuevo positivo. “Tuvimos dos días para preparar el partido y estamos conformes porque creemos que fuimos superiores y pudimos ampliar el resultado. No es normal, venimos de una situación muy particular. No incidió en el resultado, pero también hay que analizar en el contexto. Fueron dos días y es atípico para el fútbol profesional”, dijo.

“El primer tiempo fue muy bueno. Hemos tenido situaciones para quizás aumentar el marcador. En el segundo tiempo, el rival fue mucho más efectivo y ganó. Cuando uno hace un análisis como cuerpo técnico, pudimos entrenar dos días con el plantel. No incidió en el resultado, pero la realidad es que no fueron semanas normales”, concluyó.