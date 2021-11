Zampedri y la amarilla que lo deja fuera del clásico universitario: “Pido un poco más de seriedad”

Fernando Zampedri tuvo una jornada agridulce en Rancagua. De ser el salvador de la UC con un doblete pasó a recibir una amarilla tras hacer un gesto, que según el arbitro fue en contra de la barra de O’Higgins. La amonestación lo deja fuera del partido contra la Universidad de Chile, por lo que el enojo del delantero argentino fue evidente.

“Dice que yo le hice gesto a la barra, siendo que yo he hecho gesto siempre...no sé si es un problema contra mi, porque cuando yo me equivoco está bien. Hay veces que entro fuerte o que hablo un poco más, pero ahora no estoy hablando con nadie, respeto mucho las decisiones. La otra vez se equivocaron y asumieron el error, pero ahora se equivocan otra vez”, comenzó diciendo el ariete cruzado, quien al convertir regularmente celebra haciendo una “F” con sus dedos.

“Respeto la decisión, jamas en mi carrera hice un gesto hacía la barra, ni en clásicos ni en partidos lindos, porque le tengo mucho respeto a los otros clubes. Que me saque una amarilla por un festejo es el colmo. Pido un poco más de seriedad, porque yo trabajo para no tenerlas y ya tengo dos de regalo”, siguió comentando el ex Rosario Central.

En relación al compromiso, donde Universidad Católica venció por 3-1 a O’Higgins, Zampedri alabó el trabajo hecho por los locales, “Hizo un gran partido, pero creo que se de desconcentró en los últimos 15 y lo terminó pagando caro”, agregó.

Finalmente tuvo palabras para la situación vivida por el caso positivo tras el partido ante Colo Colo. “Hay un club que no lo está pasando bien. La decisión la toma la Seremi, nosotros solo acatamos. Son cosas para tomarlas en serio, entonces esperamos lo que digan ellos”, concluyó.