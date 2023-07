“Un momento de mierda”: el sentido mensaje de Brayan Cortés tras sufrir una violenta encerrona

Uno de los sustos más grandes de su vida se llevó el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, quien sufrió un violento asalto la noche del miércoles, mientras cargaba bencina en una estación de servicio en Calera de Tango.

El meta de los albos fue abordado alrededor de las 23.30 por un grupo de sujetos, quienes cruzaron otro vehículo delante del suyo y procedieron a intimidarlo a punta de golpes. Luego de robar la camioneta marca Jeep del iquiqueño, huyeron del lugar, pero se quedaron sin combustible. Asimismo, como contaba con un sistema de GPS, logró ser recuperada. También fueron detenidos dos individuos, uno de ellos, menor de edad. Además, se encontró un arma.

El desahogo

“Siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero. Se me cruza un auto, se bajan los tipos y ahí pasa todo. Siempre supe que eran menores de edad, no más de 22 años les echaba. Eran muchos, la sensación obviamente fue de mucha adrenalina Siempre mantuve la calma, no me resistí a nada, pero el momento es complicado”, relató el portero del Cacique durante la noche. “Agradecerle a Dios que no me llegó ningún disparo, porque uno no sabe si el arma es de mentira o de verdad”, añadió.

Luego del episodio, el portero, que fue titular frente a Ñublense en Chillán, se presentó a entrenar en el estadio Monumental, de cara al duelo frente a Huachipato, por el Torneo Nacional.

Ya más tranquilo, compartió una historia de Instagram, donde se refirió a lo sucedido y valora el apoyo que recibió. “Quiero agradecer a todos por sus mensajes... Un momento de mierda. Solo darle gracias a Dios que no pasó algo más grave, a mi familia y seres queridos por siempre acompañarme en todo momento. Seguimos firme y con la mente positiva en todo momento”, expresó.