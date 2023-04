Universidad Católica vs. O’Higgins: día y hora del partido, y dónde ver por TV

Universidad Católica recibe este fin de semana a O’Higgins por la fecha 11 del campeonato de Primera División. Los cruzados vienen de igualar sin goles ante Colo Colo en el estadio Santa Laura, mientras que los celestes derrotaron a Unión La Calera la fecha pasada.

Día y hora del partido Universidad Católica vs. O’Higgins

El partido entre Universidad Católica y O’Higgins está programado para las 20:00 horas de este sábado 22 de abril. Sigue todos los detalles a través de El Deportivo.

Dónde juegan Universidad Católica vs. O’Higgins

Universidad Católica recibe a O’Higgins en el estadio Santa Laura, reducto en el que ejercen la localía pues San Carlos de Apoquindo está siendo remodelado.

Ver Universidad Católica vs. O’Higgins por TV

El partido Universidad Católica vs. O’Higgins lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (SD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Ver Universidad Católica vs. O’Higgins por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Universidad Católica vs. O’Higgins a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a los cruzados y rancagüinos.

La previa de la UC

Universidad Católica viene de igualar sin goles ante Colo Colo. Previo a ello, solo por penales superó a Deportes Colina por la Copa Chile. En este sentido, el rendimiento de los cruzados se ha visto cuestionado por sus hinchas.

“No les llegamos como nos hubiese gustado. Queríamos ganar, hicimos todo lo posible y no se consiguió, pero siento que tuvimos una leve mejoría tanto en lo defensivo, como en las asociaciones. Hay que aferrarnos a eso y prolongarlo más en el partido. No se perdió, se sumó y hay que ganar el fin de semana para que sea un punto ganado y no dos perdidos”, comentó Alfonso Parot en Cruzados sobre el clásico ante los albos.

Ahora, la UC tiene la oportunidad de reivindicarse ante O’Higgins. “Tenemos alternativas para el próximo partido. El rival también juega, pero debemos pensar primero en nosotros para ver qué nos sienta cómodo y que nuestro juego fluya. Hay que tener en cuenta las alineaciones y qué disposición ocuparemos para presionar al rival. Eso hemos entrenado durante la semana para que luego opinen en relación a lo que verán en la cancha y nos digan si les gustó o no”, sostuvo el entrenador Ariel Holan.

Una de las dudas que tiene Holan para el pleito ante los rancagüinos es la presencia del arquero Matías Dituro.

“Matías tuvo un pelotazo y tiene un problema en el dedo que, entiendo, no reviste gravedad, Tiene ahí una posibilidad de que tenga una férula y todo dependerá de cómo se sienta y si siente dolor o no. Gracias a Dios no es algo grave, pero dependerá de cómo se sienta para ser de la partida este sábado”, explicó Holan.

“Estamos en un torneo muy parejo. Ningún equipo ha logrado despegarse en la tabla de posiciones y creo que esa va a ser la constante hasta el final del campeonato. Creo que esa será la tónica de este torneo. Cada entrenador analizará a su equipo en forma particular. Mi sensación es que ha habido más lesiones musculares y traumáticas de las que en la liga se venían viendo; no sé si eso incidirá en la regularidad de los equipos que han tenido que cambiar muchas veces sus alineaciones”, cerró.