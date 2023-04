Accionistas de Colo Colo encaran a Alfredo Stöhwing por el supuesto ingreso al Monumental de “El Ardilla”, barrabrava condenado por homicidio

Una compleja situación le tocó enfrentar la mañana de este viernes al presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöwing, en la junta ordinaria de accionistas de Blanco y Negro. El timonel fue emplazado por un accionista minoritario, debido a la presunta presencia en el estadio Monumental, durante el partido ante Monagas, de Alejandro Ariel Ñanco, conocido barrabrava quien salió en libertad tras cumplir una pena de 10 años de cárcel por asesinar a otro hincha albo, en Rancagua, en 2012, en plena batalla por el poder en la Garra Blanca.

“Yo quisiera ahondar en el tema de seguridad. Entiendo perfectamente lo que dice don Alfredo que este es un problema país y sobre todo en estos tiempos. Pero, nosotros fundamentalmente, tenemos que cuidar nuestra casa. Es vergonzoso que Ariel Ñanco, que cometió un homicidio, esté entrando al estadio. Eso no puede ser. ¿Dónde está el control?”, cuestionó el accionista José Miguel Mendoza.

Luego encaró de forma directa a Stöwing. “Usted dice que hemos invertido, estamos invirtiendo, pero no se ve la inversión, porque pasan bengalas, pasan cuchillos. O sea, ¿Cómo puede ser? Aquí el miércoles con un detector de metales me trajinaron, pero no sé... Es impresionante como pueden pasar. ¿Quién los controla a ellos? Entonces vamos a seguir arriesgando el jugar sin público. Ya estamos condenados para el 2024, porque entre comillas nos tiraron cuatro partidos. Pero para 2024 que ojo, hay que defender eso, todavía no empieza ese campeonato y ya Colo Colo está castigado. Pongamos la defensa, los abogados y qué se yo”, sostuvo, molesto.

Por último, indicó como una posible solución el escaneo de huellas digitales, aduciendo al peligro de Ñanco. “No sé si usted lo ubica, es un compadre de armas tomar y está entrando al estadio y no podía entrar nunca más. Entonces, pongámosle paro a esto”, concluyó Mendoza.

Alejandro Ñanco "El Ardilla", al centro, junto a Francisco Muñoz.

Ante este cuestionamiento, el presidente de ByN le respondió al hincha, sin negar la supuesta presencia de este barrabrava condenado por homicidio: “Estoy de acuerdo con usted y yo soy bien directo en estas cosas y es vergonzoso que tengamos ese tipo de gente dentro del estadio y yo no tengo una explicación de cómo ocurre. Es un tema muy complejo, muy largo, pero le puedo asegurar que no es fácil, sino obviamente que habríamos hecho todo. Hay suplantación de identidad, hay un montón de formas, lamentablemente”, indicó el directivo.

Además expuso que “en este momento en este país en las discotecas hay problemas y hay balazos. En los recitales culturales y nosotros administramos una actividad que tiene 40 mil personas en un estadio todos los fines de semana y, por lo tanto, es un desafío enorme, muy difícil y vamos a tener seguir luchando firmemente con la colaboración de todo el mundo para que sigamos adelante”.

“Lo otro que quiero recordarles, es que si bien en este momento estamos en una crisis producto del clásico y el partido de Copa Libertadores, si miramos un poco todo el segundo semestre del año pasado en el que jugamos prácticamente con 40 mil personas casi todos los partidos, logramos hacer un control bastante estricto. Hubo muchos partidos en los que no hubo problemas y yo estaba muy contento y creí que habíamos aminorado el problema, pero desgraciadamente volvió a resurgir y de nuevo estamos en una crisis que es muy grave para la institución en materia de seguridad, así que tomamos el punto. Todas las alternativas se están analizados y estamos muy, muy preocupados porque es muy serio el problema”, cerró Stöwing.