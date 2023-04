Alfredo Stöhwing dispara contra Mosa en la antesala de la elección que definirá el futuro de Colo Colo: “No tengo ninguna ambición personal; parece que hay gente que sí”

Colo Colo acaba de vencer a Monagas, en su estreno como local en la Copa Libertadores. Alfredo Stöhwing respira aliviado, aunque la sensación, seguramente, le duró poco. El timonel celebra la primera victoria del Cacique en el torneo continental, aunque reconoce que el trámite fue más estrecho que lo que, seguramente, preveía. Las preocupaciones iban por otro lado. Los incidentes que protagonizaron los hinchas en las tribunas del estadio Monumental vuelven a exponer el club a severas sanciones por parte de la Conmebol.

“Le pone calma, sí, efectivamente. Fue bien apretado el partido, apenitas, pero es un triunfo y en Copa Libertadores eso es lo importante”, sostiene el dirigente, remitiéndose a lo futbolístico. El inicio de semana había estado marcado por la reincidencia de Jordhy Thompson en violencia de género contra su ex pareja, Camila Sepúlveda. En este diálogo con El Deportivo, fijará una postura tajante al respecto.

Luego de la victoria sobre la escuadra venezolana, Stöhwing será protagonista de otra situación crucial: en esta jornada se realizará la junta de accionistas que puede significar movimientos en la testera de Blanco y Negro, que hasta ahora lidera. Aníbal Mosa puja por volver a encabezar la mesa. Antes, el caso del antofagastino había distraído la convivencia alba.

¿Cómo vio al equipo, para consultarle por lo futbolístico?

Mire. No es lo mejor haber ganado por 1-0, pero nos perdimos muchos goles. Jugamos razonablemente bien. Todos los partidos de Copa Libertadores son difíciles.

Había sido una semana compleja, por lo de Jordhy Thompson.

Sí. Fue muy complejo.

¿Cómo lo está tomando el club? Ha pasado un par de días después del segundo episodio crítico.

Sí, claro. El club rechaza tajantemente y categóricamente todo acto de violencia de género. Así que, obviamente, estamos muy preocupados de eso e investigando todo, para ver cómo es la situación.

¿Y del futuro del jugador? Porque, claro, es un activo importante para la institución, pero, evidentemente, la gente exige respuestas respecto de un acto que es condenable.

Por supuesto. No hay que adelantarse y hay que verlo seriamente y con profundidad el tema.

Jordhy Thompson, en el Superclásico. (Foto: Agenciauno)

La elección

Estos días también serán convulsionados por la elección, la junta de accionistas en Blanco y Negro, ¿cómo avizora ese proceso?

Yo lo veo con calma. Hay que evaluar bien las cosas. Yo no tengo ninguna ambición personal, entonces, vamos a ver qué es lo mejor para el club.

¿Hay gente que sí la tiene?

Parece que hay gente que sí. Siempre.

En Blanco y Negro pasa siempre que abril es un mes complicado.

Que se gatillan estas cosas y suceden. Pero, bueno, parece que así es el club. Hay que tener paciencia.

¿Qué hay detrás de eso, de esa ambición permanente de estar peleándose la presidencia?

No sabría decirlo. No me atrevo a anticipar ese tipo de comentarios. Lo importante es que el club tenga estabilidad y siga adelante, progresando.

Es lo que reclaman los hinchas, sobre todo en esta época del año.

Me imagino. Y tienen razón.