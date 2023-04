“Me dijeron que él no iba a cambiar, que las viera por mí”: expareja de Jordhy Thompson denuncia que Colo Colo le negó la ayuda pese a sus llamados

Camila Sepúlveda levanta la voz. Luego de la denuncia que realizó a través de las redes sociales contra Jordhy Thompson, la expareja del futbolista dialoga con Mega. Asegura que decidió hablar por: “Todos los comentarios que están haciendo en contra de mí. Igual quería proteger un poco mi imagen”.

En su relato, la expolola del volante sostiene que buscó ayuda por parte de Colo Colo, pero que está le fue negada por el club. “Llamé a la institución llorando, contando lo que había pasado”, inicia diciendo. La respuesta no fue la que esperaba: “Dijeron que ya era mucho, que no podía seguir cubriéndolo, que me alejara de él, y que tenía que verla por mí, porque él no iba a cambiar”.

En la entrevista televisiva, Sepúlveda cuenta como fue la última agresión del mediocampista. La que, de acuerdo a la funa compartida el lunes, se dio tras el empate contra la UC. “Estábamos en la mesa, comiendo, y empezó (a decir) que era mi culpa que los hinchas de la Católica le gritaran cosas por el video filtrado. Después vinieron las agresiones físicas”, expone.

Complicada semana

El pasado 17 de abril, Camila Sepúlveda utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que Thomspon volvió a agredirla. Ahí mostró su testimonio y subió varias imágenes, en donde se aprecia con moretones y en donde se ven aparatos tecnológicos como un iPhone y un iPad, destrozados. También denunció indisciplinas del volante en la Casa Alba.

“Prometí que nunca lo haría, pero ya no puedo más. Lo hago porque se salió de las manos y logré entender que esto no es amor porque el amor no duele. No pienso cubrirlo más. Quiero que sepan la clase de persona que es, es un maldito maltratador y manipulador. Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas. Siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas porque decían que eran maracas (sic). Lo típico que dicen los enfermos. Me maltrató física y psicológicamente siempre”, comienza diciendo.

Con el correr de los días, la situación ha ido escalando. El martes fue Gustavo Quinteros quien dio la cara en el Cacique. “Me parece que ahí hay una relación enfermiza, de culpabilidad entre ambos. Porque no deberían estar juntos. Estamos tratando de ayudar a Jordhy a que sea una persona mejor, pero la otra persona también necesita ayuda. Si esto es así como se ha comentado, me extraña que hayan vuelto a estar juntos. Ahí hay un tema de ambas personas que hay que mejorar”, declaró el DT.

Sin embargo, las palabras del estratega no fueron bien recibidas. Primero fue el Club Social y Deportivo Colo Colo quien le exigió a Blanco y Negro la salida de Thompson. “En vista de la gravedad y reiteración de los hechos, consideramos que la permanencia de Jordhy Thomspon en estas condiciones resulta insostenible”, expresaron.

Una respuesta más directa llegó desde el Ministerio de la Mujer. “Eso es volver a los años en que a las mujeres se les decía ‘¿Pero usted qué hizo que enojó tanto a su marido?’ Ese es el nivel de retroceso en las declaraciones. Me parece que están muy mal enfocadas y que tiene relación con otras respuestas que hemos visto por parte de otros integrantes de la institución”, indicó Antonia Orellana, ministra, en dialogo con CNN.

También cuestionó los pasos iniciales que había dado Colo Colo en el caso de Thompson. “Apenas los conocimos, instamos al club y señalamos que no estábamos de acuerdo con el abordaje que se estaba haciendo, porque la violencia contra las mujeres no es un problema de frustración, no corresponde abordarlo desde el psicólogo deportivo, porque la violencia contra las mujeres no surge porque alguien esté frustrado por no estar rindiendo en la cancha o algo así”, señaló.