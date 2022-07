A la caza  del indeciso: La conquista clave del Apruebo y el Rechazo

El lunes, mientras en el ex Congreso Nacional la directiva de la Convención Constitucional le hacía entrega del texto final al Presidente Gabriel Boric, a pocas cuadras de ahí, en La Moneda, se reunía el comité político ampliado que componen los ministerios más políticos y los presidentes de los partidos de ambas coaliciones de gobierno.

En el encuentro, los dirigentes recibieron un documento de tres páginas titulado “Fake News Plebiscito”, en el cual se detallaba un “top 10 de noticias falsas” sobre el proceso. En el gobierno no es secreto que están preocupados por las encuestas que muestran el triunfo del Rechazo por sobre el Apruebo. De ahí que el llamado de La Moneda a las coaliciones ha sido salir a la calle para convencer a la gente, teniendo foco especial en aquel segmento que aún está indeciso respecto de su voto del próximo 4 de septiembre.

Los porcentajes de indecisos varían según las encuestas. Para Pulso Ciudadano, el 30,6% aún no sabe por qué votará, lo que equivale a aproximadamente 4.500.000 personas del último padrón electoral. Otras consultoras arrojan números más bajos: la última encuesta Criteria dio un 22%, Cadem un 15%, Feedback un 12% y Panel Ciudadano-UDD arroja un 10% de personas que aún no definen su voto.

Lo que está claro es que según las estadísticas propias del gobierno, y los números que manejan los coordinadores de la campaña del Apruebo, esos votos serán fundamentales para buscar revertir la amplia diferencia que arrojan los sondeos actuales. Y tienen apuro, porque en los últimos resultados el porcentaje de indecisos ha ido disminuyendo.

En la vereda del Rechazo también tienen a los indecisos en primer lugar: pese a que sus cifras indican que han ido “convirtiéndose” hacia su opción, la estrategia de campaña apunta principalmente a ellos.

El Presidente Gabriel Boric recibe el texto de propuesta para una nueva constitución.

Quiénes son

Para las encuestadoras hay diferentes formas de retratar al votante indeciso: la persona que no sabe por qué opción votar, la que no irá a votar y la que ha cambiado su opción.

“La primera diferencia que hay que hacer entre los indecisos es ver quiénes tienen probabilidad de ir a votar y los que no van a hacerlo, porque igual hay un porcentaje significativo que no va a ir, a pesar de que el voto es obligatorio”, plantea Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem. En la encuesta de la semana pasada, un 63% de los indecisos aseguró que no irá a votar, un 21% se inclinaría por el Apruebo y un 16%, por el Rechazo.

Para Izikson, eso sí, al oficialismo no le bastará sólo con convencer a quienes no tienen claro su voto. “Lo que tendrán que hacer es ir a buscar a personas que votaron Apruebo de entrada, por el Presidente Boric y ahora dicen que rechazan. Ahí también tienen que enfocar la campaña”, dice el cientista político.

Una visión parecida es la que tiene Ricardo Solari. El militante histórico del PS y además miembro del directorio de Cadem dijo este jueves en radio Duna que “hay un porcentaje de los que sabemos poco; gente que no votó para el plebiscito de entrada ni en la elección presidencial y que va a tener que votar por el voto obligatorio. Y hay otra que está indecisa, que votó por Boric en la segunda vuelta y que tiene márgenes de dudas que yo creo que particularmente el PS, y quienes han hecho gobierno con él, pueden ayudar a aclarar”.

Además, los estudios han arrojado que hay grupos de personas que cambian de opinión, pese a que manifiestan una alternativa.

“En Panel Ciudadano hemos visto que en las últimas 10 mediciones hacia atrás, alrededor de un 20% ha cambiado de opinión en al menos cuatro oportunidades. ¿Por qué son indecisos? Porque ha sido un proceso largo y genera desconfianza. Y ahí lo que van a tener que resolver es quiénes son los voceros de esas campañas”, comenta Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la UDD.

Pero ¿quiénes son los famosos “indecisos’'? La mayoría de las encuestadoras coinciden en el perfil.

“Son casi el doble de mujeres que hombres, en su mayoría de estratos socioeconómicos medios bajos y bajos. Y quienes no se identifican con ideologías o partidos, no tienen claro su voto. Es un perfil parecido a donde se jugó la segunda vuelta presidencial”, plantea Victoria León, vocera de Pulso Ciudadano, cuya última encuesta arrojó que los sentimientos que más se expresan entre quienes están indecisos son la incertidumbre (74,9%), la inseguridad (64,8%) y el miedo (36,5%).

En Cadem, en tanto, el 60% de quienes no han decidido su voto son mujeres y el 60%, también, pertenece a sectores socioeconómicos medios bajos o bajos.

En la encuesta Feedback los resultados son similares. Entre quienes no tienen claro su voto se imponen los grupos medios bajos, las mujeres y los jóvenes menores de 29 años, grupo que en las últimas elecciones marcó mayor postura por el Apruebo y por el Presidente Boric. Además, en su mayoría corresponden a personas de la zona norte del país.

En Feedback también realizaron una serie de preguntas que permiten perfilar al votante indeciso. Por ejemplo: la mayoría prioriza “la situación de la delincuencia” (40%) y “el alza del costo de la vida” (39%), por sobre “el proceso de la nueva Constitución” (18%) cuando se les consulta qué tema le es más importante. Pero también la mayoría (45%) se declara optimista con la gestión del gobierno para los próximos cuatro años.

“En este grupo el relato que más puede hacer sentido en la campaña del Apruebo es el de los derechos básicos fundamentales, eso es lo que más mueve esa opción, porque son personas que están apremiadas por la situación económica, que viven con incertidumbre”, analiza Juan Pardo, director de Investigación de Feedback.

En Criteria realizaron un ejercicio parecido. “Preguntamos por diferentes imaginarios, qué cree la gente que va a pasar si gana el Apruebo y el Rechazo en distintos escenarios, y los indecisos se imaginan un mundo más virtuoso si es que gana el Apruebo. Pero también hay mucha desconexión y desconfianza en el proceso en ese segmento, por lo que es muy probable que esas personas no voten”, reflexiona Cristián Valdivieso, fundador de la encuestadora.

El jueves se inscribieron los comandos del Apruebo en el Servel.

Apruebo: Entre la pedagogía y la sinceridad

En el Partido Socialista, el objetivo lo tienen claro: rescatar votantes del Apruebo del plebiscito de entrada que cambiaron de opinión. Desde ahí, sostienen que la idea es desplegarse dando certezas a la gente e intentar bajar los temores. Eso, en su caso, porque, advierten, la campaña tiene que apuntar a los distintos mundos que compusieron el Apruebo de entrada y para eso también hay que mantener encantada a la izquierda de Apruebo Dignidad.

La estrategia del oficialismo es apuntar al trabajo territorial y salir a dar a conocer el texto, lo que será acompañado por el plan “Voto informado” que lidera la ministra Camila Vallejo, quien viajará mañana a Puerto Montt para dar inicio a la gira de ministros por Chile. La idea es masificar la propuesta a través de fórmulas que la aproximen a la gente, como códigos QR descargables, y mostrar diferentes vocerías para recautivar a los que votaron Apruebo.

Pero claro que la estrategia viene con una dificultad de la mano, que tiene que ver con el manejo de las expectativas. Los sondeos internos han demostrado que los sujetos de estudio manifiestan preocupación por la situación económica y de seguridad, por lo que necesitan medidas inmediatas por parte del Ejecutivo, para que este, a su vez, pueda incidir favorablemente en la campaña del Apruebo. Por lo mismo, dentro de las coaliciones que componen el gobierno hay quienes presionan porque grandes anuncios como el IFE de invierno e incluso hay quienes se han aventurado con un cambio de gabinete. Ninguno de los dos escenarios, en todo caso, está descartado.

“Hemos visto que la mayor cantidad de personas indecisas se concentran en centros urbanos, en sectores populares. Son hombres y mujeres en edad adulta que necesitan mayores certezas. Sus preocupaciones se centran en llegar a fin de mes, calefaccionarse en invierno, transportarse de manera segura y pagar deudas. En ese sentido, esta nueva Constitución creará un marco institucional que permitirá derechos sociales garantizados por una vida más digna”, plantea Marco Velarde, presidente de Comunes, partido de Apruebo Dignidad.

Pero uno de los grandes cuestionamientos en los comandos del Apruebo es quiénes son los indicados para salir a la calle a explicar el texto constitucional.

“El Apruebo tiene la posibilidad de decir: con esto van a pasar cosas. Mientras que el Rechazo tiene menos que ofrecer. Eso tiene que bajar concretamente el Apruebo, pero con gente que conozca el territorio. Confiables para la gente, figuras creíbles, desde afuera de la Convención, donde los personajes están más desacreditados”, dice Cristián Valdivieso.

De todas formas, en Apruebo Dignidad sí confían en sus convencionales para dar a conocer el texto. Giovanna Roa, RD, ha estado en giras por el Apruebo. De hecho, la semana pasada viajó a Temuco para informar sobre el proceso. “Creemos que la clave es informar sobre los contenidos de la propuesta. Hay mucha gente que tiene temor sobre la base de información imprecisa o decididamente falsa. Tenemos dos meses para explicar por qué aprobar es iniciar un mejor camino para Chile y mantenemos la convicción de que no hay un Plan B o tercera vía y de que en el plebiscito se juega la opción de aprobar y avanzar, o quedarnos con la Constitución que nos llevó a una crisis social y política”, dice Roa.

Esa dicotomía ha sido uno de los debates en la reunión de partidos que se realiza todos los miércoles para definir las bases de la campaña del Apruebo, porque hay un sector que no está de acuerdo con su polarización. De hecho, en la última se zanjó que Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad dividirán su franja televisiva, pese a la insistencia del gobierno y del Frente Amplio por realizar una franja conjunta.

En las reuniones, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reiteró que su partido tiene la necesidad de salvaguardar a su público ante la preocupación de que personas influyentes del sector se han manifestado por el Rechazo. Mientras que Natalia Piergentili, del PPD, y Patricio Morales, del Partido Liberal, plantearon la necesidad de hablar del “apruebo con reformas”.

“La campaña para convencer a los indecisos se tiene que enfocar en lo que es rescatable de la nueva Constitución, pero también hay que ser sinceros con los elementos que no están bien tratados. No crear falsas dicotomías, ni polarizar la discusión”, comenta Piergentili.

Pero justamente esa sinceridad es la que no convence a los partidos de Apruebo Dignidad. “A mi parecer, Socialismo Democrático se equivoca con disputar la campaña solo para su público militante, porque los votos que nos faltan para ganar esta elección no se encuentran en las fronteras de los partidos. Hay que salir a buscar a los nuevos votantes que no han participado en los últimos ciclos electorales”, critica Velarde. Además, en su coalición hay quienes creen que decir “apruebo con reformas” confunde a la gente.

El comando del Rechazo anunció una campaña ciudadana.

Rechazo: Una nueva, pero buena

En la campaña del Rechazo parten de una idea base: que la posibilidad de esa opción es transversal, es decir, se corrió más allá de los ejes izquierda/ derecha. De ahí, entonces, que sostengan que tiene una cancha más abierta para reclutar indecisos que anteriormente estuvieron en otra vereda política.

Según cuentan en la dirigencia del comando, una de las líneas de trabajo es hacer un matching entre gente que votó Apruebo, pero en algún momento votó por candidatos de centro derecha, desde el 2012 a la fecha. Ya sea en elecciones municipales, parlamentarias o presidenciales y que al momento del plebiscito de entrada, el Apruebo le hacía sentido. En su foco están también las comunas con mayor rendimiento electoral de opciones moderadas, como la DC, que hoy aparece dividida frente al 4 de septiembre.

“Más de la mitad de las personas que, hasta el momento, votaron Apruebo, hoy día están votando Rechazo. Su justificación para votar en el Plebiscito de 2020 fue ´qué bueno que haya cambios’, pero hoy es ‘no tengo información y desconfío de lo que se me está presentando’, dice Eugenio Guzmán, de la escuela de Gobierno UDD.

En todos los territorios, advierte una alta fuente de Chile Vamos, la campaña va a desplegarse a través de líderes locales explicando por qué el texto que propone la Convención es negativo, aterrizando cómo afectan los contenidos concretos para cada grupo de interés. El trabajo será segmentado y reforzando la idea de que la derecha sí se compromete a modificar la Constitución, pero que sea una “nueva y buena”. Todo, con los rostros políticos replegados. “Solo estamos para los acuerdos como el quórum de 4/7 o el documento que firmamos para comprometer el cambio”, dice un senador. El resto lo harán las figuras locales y sumarán a las organizaciones civiles que se han acercado a Chile Vamos para unirse a la campaña del Rechazo. Según cuentan, son 240 grupos que quieren desplegarse por esa opción. “Ahora tenemos que depurar cuáles sí y cuáles no”, dicen en la campaña. “No vaya a ser que sean grupos que digan Viva Pinochet, o del Apruebo infiltrados, que nos perjudiquen y vuelvan a los indecisos en contra”.