Akshata Murty, la multimillonaria esposa de Rishi Sunak que pone bajo la lupa la fortuna del nuevo primer ministro británico

La llegada de Rishi Sunak al número 10 de Downing Street marca un hito en Reino Unido no solo porque es el primer jefe de gobierno de origen indio, el más joven en más de un siglo, sino porque es millonario, con una fortuna -en conjunto con su esposa- que se estima en cerca de 730 millones de libras esterlinas (unos US$ 840 millones), mayor que la que posee el Rey Carlos III, estimada en US$ 440 millones, según la compañía Wealth-X, antes de que se convirtiera en monarca.

El recién nombrado premier británico comparte esta extraordinaria riqueza con su esposa y heredera multimillonaria, Akshata Murty, compuesta por una importante cartera de propiedades e intereses comerciales.

La fortuna de la pareja no ha estado exenta de controversia. En abril pasado se reveló que tenía el estatus de non-dom, lo que significa que no tenía que pagar impuestos en Reino Unido sobre sus considerables ingresos internacionales, lo que provocó un gran revuelo.

Más tarde confirmó que comenzaría a pagar impuestos sobre sus ganancias internacionales, ya que “ha quedado claro que muchos no sienten que (el estatus non-dom) sea compatible con el papel de mi esposo como ministro de Hacienda”, aseguró.

El nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, llega a Downing Street y pasa junto al gato Larry, en Londres, el 25 de octubre de 2022. Foto: AP

Según la prensa británica, la mayor parte de la riqueza proviene de Infosys, la firma de tecnología de la información con sede en Bangalore fundada por el suegro de Sunak, en la que, según se informa, su esposa tiene una participación del 0,91%, alrededor de 39 millones de acciones, por un valor de alrededor de 727 millones de libras esterlinas.

Los expertos, consultados por el diario The Daily Mail, dicen que registró un aumento de más de 200 millones de libras en el último año, debido a un incremento en el precio de las acciones durante la pandemia.

Sunak y su esposa también poseen otras fuentes de ingresos, incluida una empresa que canaliza inversiones a través de las islas Mauricio. Mientras que International Market Management financia la expansión de franquicias de restaurantes en India, incluida la cadena italiana de Jamie Oliver que fracasó en Reino Unido y la marca estadounidense de hamburguesas Wendy’s. Esta estructura totalmente legal les permite reducir los impuestos pagados en India, recalca el periódico.

Por otro lado, la cartera de propiedades de la pareja consta de un departamento de un millón de libras esterlinas en Kensington, una casa cercana valorada en siete millones de libras esterlinas y una mansión de dos millones de libras esterlinas en el distrito electoral de Rishi en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Las fiestas en el jardín de esa casa en Richmond son una de las más populares de la ciudad. Se sabe que derrochan en festines de venado asado, canapés y champán, pero la mayoría de las reuniones son menos extravagantes, dice The Guardian.

El Rey Carlos III recibe a Rishi Sunak durante una audiencia en el Palacio de Buckingham, Londres, donde invitó al recién elegido líder del Partido Conservador a convertirse en primer ministro y formar un nuevo gobierno. Foto: Reuters

También tienen un penthouse de 5,5 millones de libras esterlinas en California, con vistas al muelle de Santa Mónica, que utilizan en las vacaciones.

Sunak ha afirmado públicamente que su automóvil familiar es un Volkswagen Golf, pero fuentes consultadas por el Daily Mail afirmaron a principios de este año que era el más barato de los cuatro vehículos que posee, incluido un Range Rover de “altas especificaciones”, un Lexus de gama “superior” y un BMW que se distribuyen entre sus diversas propiedades.

El diario recuerda que el Kia Rio rojo de 12 mil libras que tomó prestado de un empleado del supermercado Sainsbury para un truco de relaciones públicas sobre un recorte temporal de impuestos de combustible de 5 peniques, no parece estar en su garaje.

La hija del multimillonario indio

La familia de Akshata Murty, de 42 años, usa dos formas diferentes para escribir su apellido, Murty y Murthy, y su padre prefiere el último. En tanto, su madre usa la ortografía Murty, que ha sido adoptada por su hija.

En una entrevista con el diario Telegraph of India, lo explicó así: “Mi esposo es Narayana Murthy, t-h-y, ¿de acuerdo? Soy Murty-t-y. A partir de ahí creo que se nota mi independencia. Cuando decidimos casarnos, dije Murthy, no me convence. ¿Por qué debería ser M-u-r-t-h-y? Esa es la ortografía incorrecta”.

Nacida en Hubballi, la ciudad natal de su madre, Sudha Murty, en el norte de Karnataka, Akshata estudió en Bangalore antes de cursar economía y francés en la universidad privada Claremont McKenna College en California. También tiene un diploma en fabricación de ropa del Fashion Institute of Design & Merchandising, y un máster en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Fue allí donde se conoció con Sunak, quien también cursaba el MBA. Murty trabajó en Deloitte y Unilever.

Se casaron en agosto de 2009 en la ciudad india de Bangalore, en un extravagante evento que se llevó a cabo durante dos días y a la que asistieron 1.000 invitados.

La pareja tiene dos hijas, Krishna y Anoushka. La prensa señala que se sabe poco de ellas, porque se mantienen fuera del ojo público, aunque sí participaron de la campaña por el liderazgo tory en el verano pasado. En su página del Parlamento, el primer ministro dice que lo mantienen “ocupado y entretenido”.

Murty trabajó originalmente en finanzas y marketing, antes de dedicarse a la moda cuando comenzó la marca Akshata Designs, especializándose en trabajar con artistas en aldeas indias aisladas. La empresa cerró en 2012.

Ahora es directora de la firma de capital de riesgo Catamaran Ventures, que fue fundada por ella en 2010. Fue responsable de establecer una división en Reino Unido de la compañía de inversión, incluida la apertura de una oficina en Londres.

El padre de Akshata Murty es el multimillonario N.R. Narayana Murthy, descrito por la revista Time como “el padre del sector de TI de la India”, quien cofundó la empresa de TI Infosys. También se la ha descrito como el “Bill Gates de India”.

Inició Infosys en 1981 y conserva el título de “presidente emérito”, aunque se retiró del directorio en 2014. Murthy ha sido incluido entre los 12 empresarios más grandes de nuestro tiempo por la revista Fortune y ha acumulado una fortuna estimada en US$ 45.000 millones.

La madre de Akshata Murty es Sudha Murty, una profesora de ingeniería, autora y trabajadora social india que fue la primera mujer en ser nombrada ingeniera del grupo automóvil Tata Motors y ahora es presidenta de la Fundación Infosys.

En 2001 su novela India Dollar Bahu fue adaptada para televisión, mientras actuaba en la película Pitruroon, basada en otra de sus historias. Es considerada la abuela preferida de los indios, logró la construcción de 60.000 bibliotecas en India.

Su madre prohibió a Akshata y a su hermano Rohan la televisión en casa y los obligó a ir a la escuela en rickshaw (bicitaxi), como todos sus compañeros de clase.

“Mis padres nos criaron, a mi hermano y a mí, con fuertes valores filantrópicos, y el voluntariado en zonas desfavorecidas me permitió descubrir los retos a los que se enfrentan las mujeres en India”, dijo Akshata Murty en una entrevista.

En tanto, su esposo es conocido por pasearse con mocasines de Prada de 500 euros y vestir trajes a medida de más de 5.000 euros. A Sunak tampoco le importa confesar alguna excentricidad, como que se gastó 200 euros en una taza inteligente para mantener la bebida a la temperatura deseada.