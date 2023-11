Desinterés y poco tiempo: Los flancos que ponen cuesta arriba la campaña del “A favor”

Las encuestas internas y focus group que manejan en el comando del “A favor” han dejado en evidencia dos hechos que sorprendieron a los equipos de Chile Vamos y el Partido Republicano. Según estos estudios, existe un grupo de personas que cree que el Consejo Constitucional es la misma entidad que la extinta Convención Constitucional pasada, y además hay una parte de la población que piensa que los consejeros fueron designados por el Congreso Nacional y no por la elección popular que tuvo lugar en mayo pasado.

El diagnóstico que manejan en los equipos de campaña es que la desinformación del proceso es uno de los flancos que tiene el “A favor” versus el “En contra” que se someterán a votación en el plebiscito del 17 de diciembre.

A poco más de un mes de la elección, el escenario sigue siendo favorable para la opción de rechazar la propuesta de Carta Fundamental. En la última encuesta Criteria del miércoles, la opción de rechazar lideró con un 42% y la de aprobar apareció con un 20%, mientras que en la Cadem del domingo un 32% se declaró por el “A favor” y un 50% por el “En contra”. De ahí que en la derecha han estado en alerta y han realizado el diagnóstico de los flancos que tienen abiertos.

Desinterés constitucional

En el comando hacen el diagnóstico de que las prioridades de la gente hoy no giran en torno al proceso constitucional, sino que a otros temas como la seguridad y el manejo económico. Este es un punto a combatir, dicen las mismas fuentes, debido a que se hace el análisis de que la gente que no le interesa el tema no se ha informado respecto del contenido constitucional, y por lo mismo no se han enterado de medidas que a juicio de la derecha podrían ser beneficiosos.

De ahí que parte de la estrategia del sector ha sido informar sobre la propuesta de la Carta Fundamental, con la difusión de algunas medidas como de seguridad la Defensoría de las Víctimas, la sala cuna universal, el estado social de derecho y el derecho a la vivienda, entre otras. Más aún, en Chile Vamos vieron con atención que la encuesta Criteria mostrara que un 38% se declara “indeciso” frente a las dos opciones de votación.

Adicional al desinterés de las personas, también en la derecha han advertido sobre lo que consideran una “desinformación” por parte de la izquierda. Así, han intentado derribar “mitos” que acusan el oficialismo está instalando, como que la norma que protege la vida de “quien” está por nacer pone en riesgo el aborto bajo tres causales o el concepto de que las AFP y las Isapres se “constitucionalizan” con el nuevo texto.

Con todo, en el comando piensan que el escenario de voto obligatorio es un factor relevante y de ahí que será clave el rol que pueda jugar la franja televisiva. El primer episodio de la pieza audiovisual se entrega el 14 de noviembre y en el equipo de los creativos –compuesto por Gonzalo Müller (UDI), Jorge Selume (Evópoli), Bernardo Fontaine (RN) y Marco Antonio González (Partido Republicano)- consideran que los primeros días en que se transmita serán fundamentales.

Ahí parte del mensaje apuntará a hacer una bandera de la derecha, una causa que fue tradicionalmente de la izquierda, como redactar una Constitución en democracia. En ese sentido, se buscará que el contenido de Chile Vamos y republicanos de la franja sea respondido por parte de la izquierda. Por ejemplo, se recuerda con buenos ojos cuando en la franja del Rechazo en el plebiscito pasado se instaló el concepto de una Constitución con “amor” y fue respondido por el poeta Raúl Zurita.

Fontaine dice que parte de los flancos son “la apatía, el escaso interés frente al tema constitucional y la desilusión con la política y con el gobierno genera un voto de castigo a todo lo que suene a política. El desafío es mostrarles que votar a favor es poner punto final a la ya eterna discusión constitucional y empezar un cambio, una nueva etapa, entre todos”.

Poco tiempo

En el comando también analizan que otra complicación es el poco tiempo que hay para la campaña. El periodo legal comenzó el pasado martes y Chile Vamos y republicanos saben que se necesitan más días para revertir los resultados.

Por ello, es que comenzarán a intensificar los despliegues. Adicional a las visitas a terreno y las campañas digitales, se piensa poner atención respecto de ciertos puntos. Uno de ellos, es poner el foco en las dos grandes figuras de la derecha, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI).

Respecto del republicano, en Chile Vamos esperan que logre alinear a su propio sector. Pues en el Partido Republicano se ha producido un descuelgue de algunas figuras hacia el “En contra”, como el senador Rojo Edwards y el diputado Johannes Kaiser. De hecho, parte de las gestiones de la UDI, RN y Evópoli han sido presionar a Kast para que lo consiga. Al líder de republicanos lo ven como un referente que puede ayudar con la derecha dura, y también con algunos temas populares, o de ciertos sectores como la inmigración ilegal.

En cuanto a Matthei, se piensa usarla para que se despliegue las dos semanas finales previo al plebiscito. En la UDI la tienen considerada para que despliegue medidas de género y ayude a conseguir votos en el segmento femenino. En ese público existe un flanco, según las encuestas internas, debido a la idea impulsada por el oficialismo de que se pone en riesgo el aborto. Por ello, han buscado contrastarlo difundiendo medidas como la sala cuna universal, los cuidados, la igualdad salarial y la paridad de salida para las elecciones. También se creó un comando femenino que este lunes tendrá una de sus primeras actividades.

Adicionalmente, se hace el análisis de que la campaña debe ser moderada y no extrema y que el sector que se salga de esa línea –sea la derecha o la izquierda- quedará en desventaja.

Otros flancos que se consideran revertir son los relativos a lo económico y difundir la idea de que la propuesta da más certidumbre, y también atraer al público joven, pues según los sondeos internos en este sector entre las juventudes no hay tanto apoyo.

La transversalidad del proceso

Otro flanco para el “A favor” es combatir la idea instalada por el oficialismo de que es una Constitución “partisana” que fue solo elaborada por la derecha sin convocar a otros sectores como la centro izquierda.

Hasta ahora el análisis que se hace es que el mundo político respondió como esperaba la derecha, y que Amarillos y Demócratas se declararon por el “A favor”. No hay ningún otro proceso que pueda mover la aguja, dicen, salvo algunos hitos que podrían generar ruido, como que falta que se pronuncie el expresidente Eduardo Frei.

Para combatir este flanco, se han difundido algunas ideas como que el proceso nació del Acuerdo por Chile que reunió a todos los partidos políticos; que se firmaron de mutuo acuerdo un total de 12 bases constitucionales y que existe un porcentaje de normas que fueron aprobadas por unanimidad en el Consejo Constitucional. Si bien la derecha habla de un 54%, en el oficialismo cuestionan la cifra pues afirman que se refiere a normas en que había consenso