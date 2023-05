Detenida en 2007 por hurto, de origen aymara y locutora radial: Ninoska Payauna, la carta republicana para presidir el Consejo

“Soy aymara pero antes que todo soy chilena”, fue parte del discurso que esta mañana la consejera electa por Tarapacá Ninoska Payauna dio para anunciar formalmente que será la carta del Partido Republicano para presidir el Consejo Constitucional.

Payauna era uno de los nombres que venía sonando hace algunos días en republicanos, pues la colectividad quería que fuera una mujer. Otra alternativa que se barajó fue la abogada Beatriz Hevia (Los Lagos), pero finalmente se decidió por Payauna, por tener, dicen en la colectividad, un perfil de clase media y cercanía con la gente.

La consejera es profesora de inglés y fue electa como la primera mayoría en Tarapacá con el 13,2% de los votos. Durante su discurso recalcó que sintoniza con las realidades de los chilenos. “Soy al igual que millones de chilenos una persona común y corriente. De esos que nos cuesta llegar a fin de mes”, dijo.

Justamente su experiencia como docente la ha llevado a que una de sus causas constitucionales sea garantizar la libertad de enseñanza para los hijos. También en el partido transmiten que es conocida en la zona por ser locutora de un programa de radio popular. Anteriormente, en 2021 fue candidata a core.

En republicanos algunos dicen que la señal de elegir a Payauna apunta a la estrategia que tiene el partido de mostrarse con mayor disposición al diálogo. La idea que tiene la colectividad es acercarse a otros sectores políticos para construir una “Constitución de mayorías”, por lo que se requería un perfil más transversal.

“Soy una republicana orgullosa, pero también sé que si me eligen para representar en la mesa directiva, debo representar ese cargo no solo como republicana, sino que como una chilena de corazón que ama su patria. Voy a hacer todo lo posible y voy a dar todo lo que pueda de mí para que la mayoría de los chilenos se sienta representado y parte de este proceso”, dijo Payauna.

De todas maneras, algunos tenían dudas sobre si al proponer el nombre de Payauna se “entregaba una señal indigenista”, debido a que a la extinta Convención Constitucional -y a su expresidenta, Elisa Loncón- se les criticó promover una Constitución de esas características. Sin embargo, Payauna, durante su intervención, despejó ese punto.

La causa por hurto

El 2007 la consejera tuvo que enfrentar a la justicia por el delito de “hurto falta”. De acuerdo a la causa de la fecha, en abril de ese año, a las 20 horas, Payauna fue detenida por guardias de Ripley junto a otra mujer llamada Dennise Bejar Morales por robar en una tienda, habiendo sido ambas detectadas por la central de monitoreo del comercio de retail.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Carabineros de Chile para proceder con la detención. Según el expediente de la causa, Payauna -que en ese entonces tenía 18 años- junto a la otra mujer “habían ocultado artículos en una bolsa que portaban cada una, para luego dirigirse hasta uno de los accesos de ingreso en dirección al exterior, sin cancelar dichas especies”.

En esa oportunidad, a Payauna se le adjudicó haber robado un sweater marca Index de color negro, avaluada en $9.990 de ese entonces.

La causa –tramitada en el Juzgado de Garantía de Iquique y que estuvo a cargo del fiscal Ricardo Thompson Cortés- se encuentra actualmente concluida, pues en esa oportunidad el Ministerio Público decidió aplicar el principio de oportunidad, una figura penal en que la Fiscalía decide no perseverar con sanciones.

En la resolución, que se comunicó el principio de oportunidad con fecha 23 de mayo, se informó que “el Ministerio Público estima que los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

Añadiendo que “los hechos denunciados, a juicio de la Fiscalía, no comprometen gravemente el interés público, toda vez que corresponden a un evento aislado que perjudica el interés particular y pecuniario de la víctima. Además, la baja penalidad asociada a la conducta denunciada haría más perniciosa que favorable la intervención del aparato de persecución penal estatal”.

Abogados penalistas que conocen del tema afirman que el principio de oportunidad se suele ocupar cuando los valores del bien son muy bajos como para que valga la pena perseguirlos.

Dicha figura fue la misma utilizada por la fiscalía el 2005 por una causa de hurto del supermercado Líder contra el Presidente Gabriel Boric en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. “A los 19 años cometí el error de no pagar una promo. Me pillaron y detuvieron como corresponde. La UDI lo compara con el caso Penta”, explicó en esa oportunidad el Mandatario.

La causa de Boric fue adulterada por una funcionaria del Poder Judicial para que no fuera visible en la web, lo que despertó las críticas del propio Kast. “¿Por qué los chilenos no tenemos derecho a saber los detalles del robo en el supermercado de Gabriel Boric? ¿Por qué se suspendió la causa? ¿Qué pruebas habían? ¿Confesó o no confesó?”, escribió en Twitter el 2021.

La Tercera intentó contactar a Payauna para tener su versión, sin embargo, no hubo respuesta. Sin embargo, desde el equipo de comunicaciones del Partido Republicano confirmaron el hecho y explicaron que “efectivamente estaban en conocimiento de la situación, que la propia candidata reconoció que había cometido un error hace más de 15 años y que estaba arrepentida de ello. Sería lamentable que algunos pretendan transformar una tontería de jóvenes, una chacota de dos niñas en una tienda, en un hecho político”