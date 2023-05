“Natalia Piergentili salió del grupo”: timonel PPD abandonó WhatsApp del Socialismo Democrático tras filtración de mensaje contra Urrejola

Cerca del mediodía del domingo, los timoneles de los partidos del Socialismo Democrático recibieron la misma notificación en sus celulares: la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, salió del grupo que, hasta ese momento, compartían como coalición.

Sin ella, el grupo ahora solo tiene tres integrantes: la senadora Paulina Vodanovic (Partido Socialista), Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal) y Leonardo Cubillos (Partido Radical).

Timoneles de los partidos del Socialismo Democrático. Senadora Paulina Vodanovic (Partido Socialista), Natalia Piergentili (PPD) y Leonardo Cubillos (Partido Radical).

Antes de abandonar el chat, de acuerdo a quienes conocieron el episodio, la presidenta del PPD afirmó sentirse sorprendida por la filtración de un mensaje que ella envió a ese mismo grupo el domingo 21 de mayo, luego de la publicación de una entrevista en La Tercera Domingo en que tildó de “monos peludos” al electorado de gobierno y de “leseras” la “agenda sexogenérica”, y por la que posteriormente pidió disculpas públicas.

“Queridos amigos, supongo habrán leído mi entrevista en La Tercera. Me importa decirles que creo que estuve mal, muy mal en la forma (me mandé un Antonia Urrejola). Pero creo que la reflexión de fondo me sigue haciendo sentido. Espero podamos hablarlo, ya que no quiero perjudicar nuestra voluntad de diálogo y de alianza robusta”, decía el mensaje al que tuvo acceso y publicó este medio.

La filtración del chat provocó que Urrejola -quien salió en marzo de este año del cargo- saliera a cuestionar a Piergentili en redes sociales. “Me entero de que una dirigenta política intentó -en un chat privado que se hizo público- equiparar supuestas groserías mías utilizadas en una conversación privada con las lamentables declaraciones que ella formuló a La Tercera el domingo pasado (...). Se equivoca al pretender compararme con ella, porque una cosa es el lenguaje coloquial, desafortunado incluso, que empleamos en privado. Cosa muy distinta es el lenguaje de la intolerancia y la descalificación dirigido públicamente a los demás, más cuando se trata de aliados políticos”, planteó la exministra en un hilo de Twitter.

Cercanos a Piergentili confirman que se sintió molesta con el mensaje filtrado, en consideración de que precisamente en ese momento ella intentaba dar por superado el episodio de los “monos peludos”.

En todo caso, salirse del grupo -el cual no ha vuelto a tener actividad- no es el único gesto de distancia por parte de Piergentili tras su seguidilla de polémicas.

Ayer, a las 9.30 de la mañana, los timoneles de los partidos del oficialismo sostuvieron una reunión por zoom, previa al comité político que posteriormente tendrían en La Moneda. Si bien todos estaban citados, la líder del PPD no se conectó. Tampoco lo hizo otro representante del PPD.

Como sea, algunos dirigentes del Socialismo Democrático plantean que su salida responde más bien a la molestia del momento, y no realmente a una ruptura de la coalición. “El Socialismo Democrático no depende de un chat”, enfatiza uno de los representantes de la coalición.

Pese a eso, reconocen que, si bien hay intenciones de reunirse como coalición, no tienen nada agendado por el momento. Sin embargo, desde el Partido Liberal han adelantado que desean tener una reunión bilateral con Piergentili y su colectividad antes de que termine el período de su mesa, que culminaría -si es que no se presenta nuevamente y resulta reelecta- el próximo 27 de agosto.

Eso sí, Piergentili se hizo presente en el chat que agrupa a todos los partidos del oficialismo, en el que envió un mensaje a Convergencia Social por su 4° aniversario. “Los saludamos con afecto y cariño, y estaremos atentos a la invitación”, escribió.