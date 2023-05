Piergentili hace mea culpa tras polémicas declaraciones: “Cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer”

“Antes de partir, pedí tomarme unos minutos porque creo que cuando las formas en política empañan el fondo uno tiene que asumir equivocaciones”.

Con estas palabras, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se refirió a las incendiarias declaraciones emitidas este domingo en La Tercera, luego de criticar una “falta de agenda del gobierno”, una “brecha en la autocrítica” y la decisión del Ejecutivo de otorgar indultos, entre otros temas que generaron una ola de reproches de parte de distintos sectores del oficialismo.

En entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, la jefa de la tienda hizo un mea culpa, expresando que “quiero decir que en particular hoy en una entrevista en La Tercera, cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas identitarias no podían opacar la agenda social y económica, y creo que esa analogía no resultó como yo quise”.

En ese sentido, ofreció disculpas “primero a los militantes de mi partido y, por cierto, a la comunidad LGTBIQ+, al Movilh y a todas las asociaciones de las diversidades sexuales, porque esa ha sido una causa de mi partido, porque yo en lo personal no creo que sean agendas que no importan, y porque, insisto, me expresé terriblemente mal, y frente a eso uno tiene que pedir (ofrecer) honestas y sinceras disculpas”.

Otro de los términos que causó polémica, fue al referirse en La Tercera a ciertos reductos y a votantes del oficialismo como “monos peludos”. Al respecto, admitió que “fue una mala forma de expresar un reducto, cuando hay algunos que solo quieren hablarle a su barra, a su tribu, a su entorno, y la verdad es que fue un concepto desafortunado, pero no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado”.

En tanto, frente a las críticas de algunos miembros de su sector, en específico del diputado Juan Santana, quien le reprochó que no debiese participar en el comité político de este lunes, la timonel del PPD replicó tajantemente que asistirá en la instancia.

“Voy a participar. Creo que para todas las cosas, como presidenta del partido, tanto para las decisiones que han sido acertadas como para los errores personales, yo planto cara, y por lo tanto, mañana me corresponderá en el comité político expresar las mismas disculpas que he estado haciendo aquí frente a la opinión pública, pero también poniendo mis argumentos respecto a los puntos políticos que quiero plantear”, arguyó.