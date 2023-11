“Economistas por el ‘A favor’”: El plan de la derecha para potenciar la campaña

Un informe del banco internacional JP Morgan diciendo que el “A favor” podría ser “positivo” fue valorado desde los partidos que promueven esa opción, agrupados en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el Partido Republicano. El diagnóstico que se hizo es que falta difusión de ese tipo de noticias y que ese es uno de los mensaje que se tiene que buscar impulsar para ganar en el plebiscito del 17 de diciembre.

En esa línea los partidos han trabajado durante los últimos días. El diagnóstico es que la opción del “A favor” puede generar mayor certidumbre y estabilidad económica al país al cerrar el proceso constitucional. Fue esa arremetida que lanzó este lunes la UDI en un punto de prensa.

La secretaria general, María José Hoffmann, recalcó que “la posición ‘En contra’ tiene efectos en la recuperación económica, en recuperar la estabilidad del país”, mientras que el timonel gremialista, el senador Javier Macaya, enfatizó que “tenemos esperanza de que Chile pueda dar un paso hacia tener más estabilidad económica, recuperar la confianza”.

Sin embargo, la arremetida no se ha quedado hasta ahí y las colectividades han comenzado a analizar la posibilidad de conformar un grupo de economistas que puedan estar por el “A favor” y colaboren con la difusión de contenido de la propuesta constitucional. Así en Chile Vamos han evaluado a figuras que ya han anunciado que están por el “A favor”.

Así, se piensa en referentes el exministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli), quien de todas maneras hasta el momento no ha sido contactado, según afirman en su entorno. Durante este lunes, en radio Duna el economista recalcó que “sin que este texto sea de mi entero agrado, y lejos de, de hecho, he sido bastante crítico en varios aspectos en el debate público, en esa balanza me parece que tiene aspectos más positivos”.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli). Foto: Juan Farias /La Tercera

Otros ven con buenos ojos que se sume a la campaña el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. En Evópoli, tienen también considerado que podría hacer un aporte el economista y académico Klaus Schmidt-Hebbel, quien el 1 de noviembre explicó en El Líbero por qué estaba a favor “si le pongo nota de 1 a 7, yo le pondría un 1 al proyecto constitucional del año 2022 que fue rechazado, le pondría un 4,5 a la constitución actual y le pondría un 6 al proyecto constitucional”.

En RN han pensado en el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Adicionalmente, algunas fuentes afirman que el expresidente Sebastián Piñera -economista de formación- también ha estado colaborando en la materia del contenido económico. Dentro del piñerismo, quien también estará activo será el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber.

En la derecha el análisis es que el tema puede ser un flanco básicamente porque no se ha informado lo suficiente y que hace falta un mayor trabajo de difusión. Esto con la idea de recalcar que de cerrarse el proceso constituyente, se terminaría con la incertidumbre ya que no estaría la amenaza de un nuevo proceso que genere inquietud a los inversionistas. El punto que se toca, es que de ganar el “En Contra”, podrían haber sectores de izquierda que quieran seguir impulsando un cambio a la Carta Magna lo que generaría incertidumbre.

Adicionalmente, se quiere relevar algunas medidas económicas positivas a juicio del sector. Entre ellas se menciona el artículo 78 que refuerza la iniciativa exclusiva del Presidente para los proyectos de ley que “que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado”; el artículo 198 que garantiza que el Banco Central es “autónomo”.

También se enfatizarán los temas que garantizan el derecho a la propiedad, y las propuestas que garantizan la libertad de elección en las distintas materias.

Hasta ahora, de todas maneras, todo forma parte de un plan que todavía no se ha concretado.