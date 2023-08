El gran golpe que espera dar Santiago 2023: la leyenda Simone Biles se inscribe en lista preliminar para los Panamericanos

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ya están en la cuenta regresiva. Poco a poco comienzan a conocerse las listas preliminares de las figuras que tienen planeado participar en la cita que se llevará a cabo entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Hay medallistas olímpicos, deportistas emergentes y una leyenda que, de concretar su participación, sería el gran golpe mediático del esperado megaevento. Se trata de Simone Biles, la gimnasta más ganadora de todos los tiempos. Una sorpresa mayúscula que ilusiona a la organización.

La deportista volvió a competir este fin de semana después de 732 días alejada de las competencias tras su traumático retiro en Tokio 2020 (que se disputó en 2021 por la pandemia). Ahí colapsó anímicamente. Fue víctima de un bloqueo mental, lo que provocó una desconexión con sus movimientos, en un fenómeno conocido como Twisties, que afectó severamente sus entrenamientos y que la obligó a retirarse de casi todos los eventos de esos Juegos Olímpicos. Solo compitió en la viga de equilibrio, donde obtuvo el bronce.

En medio de este complejo proceso psicológico, también demandó al FBI por no hacer nada pese a las acusaciones severas que había en contra del médico Larry Nassar, quien abusó de ella y de otras integrantes del equipo de gimnasia de Estados Unidos durante años. Además, testificó en el juicio que encontró culpable al facultativo, y ahí expresó todas las dificultades que padeció por culpa de este psicópata. Posteriormente, recibió el año pasado, de manos del Presidente Joe Biden, la Medalla Presidencial de la Libertad por sacar la voz por las víctimas de acoso y abuso sexual.

Con un presente mucho más tranquilo y un cambio importante en su vida, Biles regresó en el US Classic, que disputó en Chicago. El evento no solo atrajo la atención local, sino que puso los ojos del mundo en lo que pudiera hacer la ganadora de cuatro oros olímpicos. Y lo que vieron fue algo magnífico. La nacida en Columbus no solo disipó las dudas, sino que arrasó en la competencia. Sacó 59.100 puntos en All Around, sacándole cinco mil de ventaja a su escolta, Leanne Wong. Un resultado que, por ejemplo, le hubiese dado el oro en Tokio.

“Después de todo lo que pasó en Tokio, trabajé mucho conmigo misma, ahora creo más en mí. Sigo haciendo terapia semanalmente. Ha sido muy emocionante venir aquí y tener la confianza que tenía antes, sobre todo después de todo lo que pasó. Leer esos comentarios, que todo el mundo me siga celebrando y quiera que lo haga tan bien, significa mucho para mí, porque siento que he perdido una parte de eso”, expresó tras su aplastante victoria.

Esta actuación le dio la clasificación a la leyenda al Mundial de Amberes, que se disputará entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre próximo. Es decir, culminará un par de semanas antes del inicio de los Juegos Panamericanos. En Santiago, el evento de la gimnasia se llevará a cabo entre el 22 y el 25 de octubre en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional.

La nómina

Estados Unidos envió la lista preliminar de sus competidores para Santiago 2023, donde el nombre de Simone Biles destaca por sobre todos los demás. Felipe Cubillos, sports manager de la gimnasia en Santiago 2023, entrega más detalles de la posible presencia de la estrella en la capital chilena. “El Comité Olímpico de Estados Unidos envió hace muy pocos días la lista larga, donde aparece Simone Biles. Ellos tienen hasta la primera quincena de septiembre para entregar la nómina definitiva”, explica.

Sobre la posibilidad de que se confirme la participación de la megaestrella, Cubillos cree que es complejo aventurarse en la decisión de los norteamericanos. “Con Estados Unidos nunca se sabe, porque ellos van distribuyendo a sus figuras en distintos. Pero está la posibilidad de que Simone Biles pueda participar. Además enfrentaría a la actual campeona olímpica y mundial, la brasileña Rebeca Andrade, que ya está confirmada”, agrega.

En la organización del megaevento se ilusiona con esta histórica posibilidad. “Es, evidentemente, una noticia que ilusiona, considerando que podríamos tener compitiendo en Chile a la mejor gimnasta de la historia. Si el equipo técnico de Estados Unidos decidiera que Simone viniera, sería algo increíble para unos Juegos Panamericanos”, señala Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de la cita.

La idea de que Biles siga adquiriendo rodaje y que su presencia signifique una motivación extra para las gimnastas más jóvenes del equipo estadounidense, que además ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de París 2024 por su actuación en el Mundial de Liverpool 2021. A nivel panamericano su presencia se compararía solo con la de Michael Jordan en los Juegos de Caracas 1983. Sin embargo, en esa época el astro de la NBA todavía jugaba en el básquetbol universario. En cambio, la gimnasta llegaría a Santiago 2023 con 26 años y consagrada como la más grande de todos los tiempos.