¿Cuánto dinero se embolsaron Niemann y Mito?: el millonario premio que ganó el Torque GC tras quedarse con el LIV Golf de Greenbrier

Mito Pereira y Joaquín Niemann siguen ganando. Los dos destacados golfitas nacionales no solo suman títulos en el LIV Golf, sino que también aumentan de manera considerable su patrimonio. Este fin de semana, tras la gran actuación del pircano en Greenbrier, el Torque GC volvió a adjudicarse el trofeo de equipos y sumó un valioso premio monetario.

El segundo lugar de Pereira, primero, le da una cuantiosa suma propia. El chileno se queda con US$ 2,125 millones. Solo ganó más el estadounidense Brynson DeChambeau, que al ser líder se lleva US$ 4 millones. Niemann, por su vigesimotercer puesto, gana US $167,000.

Como ha sucedido durante toda la temporada, el certamen que se disputó en el sureste de Virginia Occidental tuvo una bolsa de 25 millones de dólares, que se repartió entre los participantes. Este dinero, además de distribuirse a cada uno individualmente, también contempla los premios para los equipos.

De esta manera, sumado a las cifras expuestas antes, Pereira y Niemann suman más dinero, por ser líderes con Torque GC. Al ser primeros, se reparten US$3 millones entre sus miembros, o sea, 750 mil dólares para cada uno. Son cuatro participantes en la escuadra. Además de los chilenos, están el español David Puig y el colombiano Sebastián Muñoz.

El título sumado en Greenbrier es el cuarto del año para la escuadra capitaneada por Joaquín Niemann. Antes habían logrado el campeonato por equipos en Andalucía, Washington y Orlando. El próximo desafío que aparece en el calendario del LIV Golf está programado para fin de semana del 11 de agosto, en el Trump National Golf Club Bedminster, en Nueva Jersey. En total, solo restan cuatro torneos para cerrar la temporada 2023 en el circuito de fondos saudíes.

De todas formas, a nivel personal, el año de Pereira ha sido más positivo que el de su compañero nacido en Talagante. En el recuento de la temporada, Mito irrumpe en la posición 15°, mientras que Joaco se estanca en la 27° de la tabla.

Hace algunas semanas, en entrevista con El Deportivo, Niemann reconocía que su rendimiento no ha sido el mejor durante este curso. “No he jugado mi mejor golf en el LIV este año. Hubo muchos cambios, como dejar a mi coach de putter y, obviamente, cambiarme de tour también. Hubo cosas que afectaron mi juego, pero creo que ahora estoy encontrando la fórmula. Ya formé a un equipo detrás. Tengo un grupo de trabajo armado que me apoya. Es muy importante sentir que un gran equipo me está apoyando. Siento que así puedo partir de nuevo. Ya me voy sintiendo mejor y más cómodo”, decía.