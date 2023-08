Con De Gea, Sergio Ramos y Hazard: Alexis Sánchez asoma como una de las figuras en la oncena ideal de cesantes ilustres del fútbol europeo

La cesantía de Alexis Sánchez es un tema que no solo es noticia en Chile, sino también en todo el exigente mercado europeo.

Pero el tocopillano no es la única figura mundial que terminó su contrato el 30 de junio, hay otros jugadores de renombre que alcanzaron esa condición en la misma fecha y que bien forman un equipo ideal que sería la envidia de cualquier institución.

Y aunque el rótulo es muy fuerte, la máxima figura de la selección tiene la condición de desempleado. Al margen de los coqueteos con Barcelona e Inter de Milán, el tocopillano aún no encuentra ese proyecto deportivo que le atraiga para hacer un buen papel en la Champions League, su verdadera obsesión deportiva.

Porque Olympique de Marsella ya no es una opción para el chileno. A pesar de los enormes esfuerzos de la directiva del club, el delantero chileno nunca respondió a los requerimientos y el presidente del club Pablo Longoria, quien prácticamente le cerró las puertas al regreso.

Lo cierto es que, al menos actualmente, el atacante está sin club y espera algún ofrecimiento que le acomode, todo antes del 1 de septiembre próximo, cuando cierra el libro de pases en las cinco principales ligas de Europa.

Opciones tampoco le han faltado. Ha tenido millonarias propuestas del fútbol de Arabia Saudita, incluida una de Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo y el recién llegado Sadio Mané. También de Al Fateh, cuadro dispuesto a pagar 11 millones de dólares por una temporada. Sin embargo, los objetivos del Niño Maravilla están lejos de Medio Oriente.

En ese escenario, el exjugador de Udinese asoma como una de las grandes estrellas del equipo ideal de aquellos campeones que esperan un mejor destino en la próxima temporada.

Once envidiable

En el arco la opción es el español David de Gea. El meta de 32 años acaba de quedar libre de Manchester United después de 12 temporadas en el club inglés. El otrora portero mejor pagado del mundo busca un equipo a su altura.

En el lateral derecho está el español Hugo Mallo. El gallego de 32 años no llegó a acuerdo con Celta de Vigo, equipo en el que está desde las inferiores y era el capitán. El Atlético Mineiro y Arabia Saudita asoman como opciones.

El primer central es Sergio Ramos. El andaluz de 37 años terminó su vínculo con Paris Saint-Germain, pero se niega a dejar la actividad. Ganador del mundo y cuatro Champions, su nombre suena en Arabia, Turquía y hasta en Boca Juniors.

El segundo central es el inglés Axel Tuanzebe de 25 años. Terminó su contrato con Manchester United, club en el que se formó, tras jugar cedido en el Napoli italiano, en Stoke City y también en Aston Villa.

En el lateral izquierdo destaca el francés Souleyman Doumbia de 26 años. Formado en la cantera del PSG, tiene pasos por Bari y Vicenza en Italia, además del Rennes de su país. Su último club fue el Angers galo.

El primer volante central es Alex Oxlade-Chamberlain, inglés de 29 años, quien terminó su contrato Liverpool, cuadro con el que ganó Champions y Premier. En 2017, los Reds pagaron 42 millones por su pase a Arsenal.

Como segundo volante central se muestra el argentino Roberto Pereyra, de 32 años, quien acabó contrato con Udinese. El Tucumano tiene 19 presencias con su selección, con pasos por el Watford inglés y la Juventus.

El puntero derecho es el español Adam Traoré de 27 años, quien terminó su vínculo con Wolverhampton de Inglaterra. El potente jugador se formó en La Masía de Barcelona y jugó en Aston Villa y Middlesbrough en Inglaterra.

En el centro de la creación aparece el volante británico Jesse Lingard, de 30 años. Surgido de Manchester United, suma 32 partidos con la selección inglesa y 6 goles. Su último equipo fue el Nottingham Forest.

El puntero izquierdo no puede ser otro que el belga Eden Hazard de 32 años. Tras su traspaso desde Chelsea a Real Madrid en 2019, previo pago de US$ 127 millones, no pudo demostrar su valía. Tiene 126 partidos con su selección y 33 goles.

Alexis Sánchez de 34 años es del delantero centro de este equipo ideal de los cesantes ilustres. Ganador de 14 títulos en Europa, si bien no es su posición natural, marcó 18 goles con Marsella en la última temporada.