“Les decía que iban a terminar siendo taxistas”: en Argentina revelan el duro trato de Ariel Holan a los juveniles

Ariel Holan ha tenido un turbulento 2023. Lo último que le pasó fue su salida de Universidad Católica, donde no fue capaz de revalidar antiguas campañas que le instalaron en el corazón de los cruzados. La última, de hecho, lo alejó de ese sitial preferencial que se había ganado.

Incluso, en paralelo a los complejos momentos deportivos que estaba viviendo en el equipo de la franja, desde Argentina se le abrió otro flanco: en Independiente le apuntaron como uno de los grandes responsables de la aguda crisis económica que atravesaba el club, uno de los más populares e importantes del país, por los errores que cometió en la elección de los refuerzos.

Maltrato

Ahora, el antecedente es más duro. A través de un streaming, Brian Sarmiento, quien defiende al Rojo, pero que coincidió con Holan en Banfield, reveló duros pasajes de la gestión del entrenador en el Taladro. Concretamente, le acusó de maltratar a los jugadores juveniles de la institución, a través de duras expresiones.

Sarmiento no se guardó absolutamente nada en su relato. “Cuando llegué a Banfield subieron los chicos de reserva y muchos me contaron que Holan no era buena persona, que los trataba mal y les decía que iban a terminar siendo remiseros (taxistas). Que no sabían dar un pase”, expuso.

Holan, en un partido de la UC (Foto: Agenciauno)

Además, reveló la forma que eligió para vengar a esos jugadores, en un duelo contra Defensa y Justifica, con Holan en la banca. “Vino una pelota alta y cuando el defensor saltó a cabecear lo choqué con la cadera, le puse el cuerpo y le gané pero después (la pelota) se fue al lateral y Holan gritó: ‘ehhh, le metió un codazo’”, especifico, a modo de introducción.

La revancha

El remate de la situación es, en efecto, la revancha de Sarmiento. “Lo miré y le dije: ‘volvé al hockey, la con… de tu madre’ y él me dijo: ‘ehhh, cerrá el ort…’”.

La escena no pasó inadvertida para quienes la pudieron presenciar en primer plano. “Cuando miré al banco los suplentes se estaban cagando de risa. Yo me quedé con eso”, sentenció.

Holan dejó la banca de la UC a mediados de julio. Fue despedido después de una magra campaña, que concluyó con una caída frente a Curicó Unido, que constituyó el detonante para abortar el proceso. Los antecedentes tampoco le acompañaban demasiado: había ganado un encuentro de los últimos diez. Para colmo, los estudiantiles habían sido eliminados tempranamente de la Copa Sudamericana, el objetivo internacional que se habían trazado para la actual temporada, considerando que no clasificaron a la Copa Libertadores.