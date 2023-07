“No solo pierde, también está jugando bastante mal”: históricos de la UC repasan los días más duros de Ariel Holan en San Carlos

Universidad Católica vive tiempos convulsionados. La crisis futbolística traspasa el campo de juego. Hace una semana, tras caer ante Everton, Ariel Holan aseguraba que los problemas internos del club han impedido encontrar regularidad.

Desde la dirigencia apuntan que los elementos a los que se refería el DT son las constantes lesiones y el hecho de tener una localía intermitente. Durante este 2023 la UC ha ejercido aquella condición en Santa Laura, El Teniente de Rancagua, Ester Roa Rebolledo de Concepción y La Portada de La Serena. Un número demoledor y que resume el mal año estudiantil es que el recinto de Independencia es el que más han usado y allí no han logrado ninguna victoria por el torneo.

En el césped de Unión Española han jugado cuatro de sus encuentros (uno de visita) y suman tres caídas y un empate. En la Copa Chile lo utilizaron ante Santiago Wanderers y lograron su único triunfo del año en el reducto de la Plaza Chacabuco.

Ariel Holan, DT de Universidad Católica. Foto: Luis Sevilla

Los cruzados también han perdido a sus referentes. Fernando Zampedri estuvo un tiempo fuera luego de una intervención quirúrgica y se perdió la reanudación del Clásico Universitario. Gary Kagelamacher, uno de los puntales en la defensa, también se ausentó por casi dos meses. Esta semana sumó un drama mayor: la partida de Matías Dituro a Europa. Además, esta no deja réditos económicos al club.

Un extenso mal momento

Tras conquistar un inédito tetracampeonato de torneos largos, la UC no ha podido retomar la senda del triunfo. En un año y medio, y con tres DT, Universidad Católica no ha logrado volver a las victorias que en el último lustro se habían hecho cosa común.

La llegada de Holan descomprimió el ambiente y se metieron en la Copa Sudamericana. Sin embargo, en la competencia internacional no pudieron avanzar ni siquiera una fase y Audax Italiano los eliminó en la ronda inicial. Aquel encuentro ante los tanos fue un punto de inflexión en el semestre estudiantil. Tras el tropiezo en el certamen subcontinental, que fue a inicios de marzo, los dirigidos por el argentino han ganado solo un partido: ante Copiapó, uno de los colistas.

Jorge Aravena y Óscar Wirth, dos exfutbolistas de Universidad Católica. Fotos: AgenciaUNO

El ex Independiente ha señalado que el club está mejor que cuando retornó y que eso le da energías para seguir. No obstante, parte de la historia de la UC no está de acuerdo con el análisis del estratega.

“Es evidente que desde que volvió Holan la Católica ha mostrado un rendimiento flojo. ¿Cómo salir del mal momento? Ganando es la respuesta, el problema es que no solo pierde, sino que también está jugando bastante mal”, señala Jorge Aravena, exfutbolista e histórico cruzado.

Por otro lado, Óscar Wirth, exarquero y subcampeón de la Copa Libertadores 1993, dice que en San Carlos deben apostar por la juventud. Usa el ejemplo de la partida de Dituro para decir que podrían darle la oportunidad a un guardameta salido del club.

“Se puede generar una instancia para que tengan la posibilidad de ir creciendo. Uno no es joven a los 30 años en el fútbol. Hay una buena opción para que tengan una oportunidad de demostrar. Son momentos que se presentan. En el arco tiene dos chicos de casa que no son precisamente juveniles; a los 22 no se es juvenil”, analiza.