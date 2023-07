El análisis de Ariel Holan en la crisis de la UC: “Me hago cargo; el principal responsable es el entrenador, pero no el único”

Ariel Holan se lamenta. El entrenador estima que el encuentro ante Everton no era para que la UC lo perdiera, como sucedió. “Ellos tuvieron más la posesión en algunos pasajes, pero la única clara fue el gol. Nosotros generamos chances para anotar. Creo que cuando manejamos el balón cometimos muchos errores. Algunos conceptuales y otros técnicos. Eso conspiró contra nosotros”, analiza.

Sin embargo, su principal preocupación escapa de lo estrictamente futbolístico. El entrenador dice que Universidad Católica hoy no es el mismo club dirigió en 2020, cuando lograron el tricampeonato. Asegura que en la interna hay una serie de dificultades que merman el rendimiento de los fines de semana. “Tuve la suerte de estar en otra etapa, pero son momentos muy distintos de la institución. Demasiado diferentes. Yo me hago cargo de las cosas que me tocan. El principal responsable es el entrenador, pero no el único”, apunta.

En esa línea, el estratega cree que el equipo está mejor que hace un año y dos meses, la fecha en la que retornó a Chile tras su paso por México. “Recibí el equipo en una situación muy delicada, si yo viera que lo devuelvo igual como lo encontré, es una evaluación que haré en su momento. El rol del entrenador es darlo todo, vaciarse, hasta el punto en que ve que eso no lo podemos resolver. Pero ese será otro análisis, en el momento que se tenga que hacer”, dice.

Aun así, reconoce que el momento actual puede hacer que la fanaticada pierda la paciencia con el trabajo de su cuerpo técnico. “Si yo fuera hincha también estaría caliente, porque perdimos una buena posibilidad. Tenemos un sin numero de dificultades, pero no quiero poner excusas. Buscaremos que eso se vaya superando rápidamente”, declara.

Saavedra va a trabar, mientras Pastrán choca con Burdisso. FOTO: AGENCIAUNO

Es enfático en que el equipo está mejor que tras el período de Cristian Paulucci, el técnico que estuvo antes, con un breve interinato de Rodrigo Valenzuela en el camino. “La convicción personal llega hasta el hecho de no recibir el equipo peor de lo que lo recibí. Tengo la certeza de que mejoramos en algunos aspectos (...) Por como yo recibí el equipo a como está, hoy la situación muchísimo mejor. En cosas palpables y otras no”, insiste.

“Si estábamos un poco más tranquilo con la pelota en los pies hubiésemos quebrado el marcador. Pero la realidad es que no lo pudimos hacer y ellos nos liquidaron sobre el final con una pared en la zona lateral. No marcamos bien y vino el gol. Con la emocionalidad del resultado todo es negativo”, remarca.

Para cerrar, el entrenador se aferra al club. Pese a los malos resultados de los últimos meses, asevera que sigue teniendo lo suficiente para salir del mal momento y que podrán remontar su situación en el Campeonato Nacional. “Hay muchas situaciones dificultosas. Yo creo que tenemos material, pero muchos jugadores importantes están con problemas y es la columna vertebral del equipo. Cuando vea que lo que puedo ofrecer no alcanza, ahí veremos que hacer”, sostiene.