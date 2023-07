La UC extraña demasiado San Carlos: pierde con Everton y vuelve a chocar con su realidad

La segunda rueda del Torneo Nacional comenzó para Universidad Católica tropezando con la misma piedra, esa que le molesta desde que empezó esta campaña. Luego de 15 fechas siendo presa de la volatilidad y sin afianzar una idea matriz, los cruzados enfrentaron a Everton y perdieron por 1-0. Vuelven las dudas, vuelve la incertidumbre y los punteros están un poco más lejos.

La caída de Huachipato con la U le dio una presión extra a la UC, en el sentido de no fallar en el objetivo de mantenerse en el pelotón de arriba en la tabla. Para los franjeados, estaba prohibido seguir cediendo terreno. Para aquello, Ariel Holan mantuvo la estructura que venció a Wanderers por la Copa Chile, salvo por el ingreso de Cuevas por Pinares. A su vez, Zampedri volvió a empezar en la banca.

Durante la primera parte, Católica inició con energía y su dinámica de ataque directo le permitió crearse ocasiones, sin embargo aquello se fue diluyendo y cayó en las mismas falencias que ha mostrado en todo el año: falta de ideas y de claridades.

En los cinco minutos, Alexander Aravena tuvo la apertura de la cuenta, pero no pudo mano a mano ante el meta Torgnascioli. El remate del Monito fue directo al rostro del 1 ruletero. Dentro de las escasas opciones, en los 26′, Burdisso tuvo un cabezazo, que terminó en las manos del portero. Si la UC apostó por el ataque directo, saltándose el mediocampo, Everton recurrió a una elaboración más continua, la que no le generó resultado. Terminaron con disparos desviados desde fuera del área.

Un partido que asomaba interesante fue entrando, en el segundo lapso, en la nube de la mediocridad y del aburrimiento. El empate a cero no le servía a ninguno para sus intereses. Faltaba ambición. A la hora de partido, Holan movió el árbol y metió tres cambios, siendo uno de ellos el ingreso de Clemente Montes, tras su vuelta desde España. No entró como puntero, sino que fue interior. Su ímpetu fue de lo poco rescatable en un segundo tiempo muy discreto de los franjeados.

Cuando el juego se despedía, con un cero a cero inamovible, Everton dio el zarpazo. A 3′ del final, Leonardo Sequeira, refuerzo para la segunda rueda, abrió la cuenta tras un centro de Campos. Las caras largas se tomaron el reducto de Independencia. Otro golpe a una Católica que no logra despegar del fango y que extraña de sobremanera San Carlos de Apoquindo, su casa, donde cimentó una fortaleza difícil de vulnerar para los contrarios.

En el Torneo Nacional 2023, la UC no ha ganado siendo local en Santa Laura. Tiene dos empates (0-0 con Colo Colo y 1-1 con Unión La Calera) y dos derrotas (0-1 con O’Higgins y este duelo ante Everton). Como anfitrión, ganó sólo dos partidos: uno en Concepción (a Curicó Unido) y otro en Rancagua (a Palestino). Muy poco si quiere pelear arriba.

Ficha del partido

U. Católica: M. Dituro; B. Ampuero, G. Burdisso, G. Kagelmacher (80′, A. Parot); B. Nieto, B. González (60′, C. Montes), I. Saavedra, C. Cuevas (60′, C. Pinares), E. Mena; A. Aravena y F. Di Santo (60′, F. Zampedri). DT: A. Holan.

Everton: F. Torgnascioli; J. Espejo, J. Barroso (46′, S. Pereira), D. Oyarzún, C. Riquelme (46′, F. Campos); R. Echeverría, A. Madrid, B. Berríos (90′+3′, B. Soto), L. Pastrán (72′, P. Sánchez); J. Cuevas (81′, L. Sequeira) y S. Sáez. DT: F. Meneghini.

Goles: 0-1, 87′, Sequeira, conecta un centro de Campos.

Árbitro: F. González. Amonestó a Mena, Parot (UC); Riquelme, Pastrán, Sáez, Echeverría (EVE).

Estadio Santa Laura. Asistieron 7.500 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.