Entre declaraciones contra el gobierno y el cara a cara de Piergentili con Tohá: el incómodo cónclave en Cerro Castillo

A las 20.00 de esta noche, llegarán hasta el palacio presidencial de Cerro Castillo el Presidente Gabriel Boric, el comité político de La Moneda, los timoneles de los distintos partidos de la alianza de gobierno -conformada por el Socialismo Democrático y por Apruebo Dignidad- y los jefes de cada una de las bancadas parlamentarias.

El objetivo del encuentro, según se lee en la invitación, es actualizar a los dirigentes en relación a “los avances y desafíos relacionados con el pacto fiscal y la reforma de pensiones”.

Si bien el enfoque del cónclave es más bien técnico -de hecho, participarán también los presidentes de la comisiones de Hacienda y de Trabajo de la Cámara y el Senado-, servirá para que el oficialismo se encuentre luego de una áspera semana al interior de la alianza de gobierno.

En esa línea, el diputado Cristián Tapia, jefe de bancada del PPD, dijo en un punto de prensa que “hay que tocar todos los temas. Si hay que estar cuatro, cinco, seis o siete horas, definitivamente lo tenemos que hacer (...). Cuando hay que criticar, hay que criticar, pero hay que hacerlo con madurez (...). Estos son los momentos en los que nos tenemos que decir las cosas de frente, las cosas buenas y las cosas malas”.

Uno de los asuntos más complejos que está sobre la mesa esta semana es la relación entre el PPD y La Moneda. En ese sentido, la instancia servirá para reunir a la presidenta de ese partido, Natalia Piergentili, con la ministra del Interior, Carolina Tohá -militante PPD- luego de una semana compleja entre ambas.

Sin ir más lejos, la timonel deslizó que hubo intervencionismo por parte del Ejecutivo en las elecciones de su partido, en las que ella tenía la intención de competir para renovar su período como presidenta. “Es necesario que nuestras elecciones se mantengan fuera de las presiones del gobierno como han hecho ver varios militantes”, dijo a través de una carta dirigida a la militancia.

Pero no solo se quedó en esas palabras. El lunes, en entrevista con Radio Universidad de Chile, Piergentili acusó que “existe un desagrado de La Moneda respecto de mi nombre y tiene que ver con el tema de las dos listas, con una entrevista en la que yo usé términos desafortunados, pero que nunca me he arrepentido del fondo de la entrevista y siento que esto es una complicación para el gobierno”.

El diputado Raúl Soto fue aún más explícito y, en entrevista con La Tercera PM, señaló que “la ministra Tohá ha equivocado el camino en esta oportunidad al intervenir como se ha visto en los últimos días (...). Hasta donde sé, la sede del PPD está en Londres, no en La Moneda”.

A la instancia, sin embargo, no asistirá el secretario general del PPD, José Toro Kemp, cuya relación con Piergentili se fracturó luego de que él rechazara formar parte de su lista para competir por la presidencia del partido. En su lugar, media hora antes del término del plazo, decidió inscribirse en la del senador Jaime Quintana.

Por otro lado, el cónclave de esta noche también servirá para afrontar la incomodidad que se ha instalado en La Moneda producto de las declaraciones críticas hacia el gobierno del Presidente Gabriel Boric emitidas por distintos personeros del PS.

“Claro que incomodan estos dichos de senadores especialmente, y de exparlamentarios del PS, porque yo creo en las lealtades”, agregó el diputado Tapia.

De hecho, y a raíz de esas declaraciones, ayer mismo el ministro Segpres, Álvaro Elizalde (PS), le solicitó expresamente a la presidenta del partido, la senadora Paulina Vodanovic, que hiciera un llamado al orden a los senadores y militantes de la colectividad.

12DE MAYO. 2023 PAULINA VODANOVIC SENADORA PARTIDO SOCIALISTA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Y es que no han sido pocos los dirigentes que han cuestionado al Ejecutivo en los últimos días. Ayer, por ejemplo, el extimonel de la colectividad Osvaldo Andrade dijo en Canal 13, citando a un obrero de la Unidad Popular, que “este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”.

Pero no solo las palabras de Andrade han ocasionado incomodidad en el Ejecutivo. El socialista Juan Luis Castro sostuvo el fin de semana que le daba “una vergüenza enorme estar apoyando al gobierno”, mientras que su par Fidel Espinoza ha liderado una ofensiva respecto a los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del gobierno.

Otro de los asistentes al encuentro en Cerro Castillo, en todo caso, esperan que la instancia se aboque a su objetivo: avanzar en el pacto fiscal y en la reforma de pensiones, y que se evite entrar en polémicas que distraigan a los dirigentes de esa meta.

En ese sentido, el diputado Juan Santana (PS), presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, comentó que “la hoja de ruta que tiene el gobierno tiene una condición que es indispensable: la unidad de las fuerzas que lo respaldamos. Si logramos fortalecer esa unidad en torno a un par de ejes, como lo son la reforma tributaria y de pensiones, estaremos contribuyendo en que el gobierno recupere el control de la agenda y saque adelante cambios relevantes y urgentes para la población (...)”.