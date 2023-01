“Es imperativo hacer cambios (en el gabinete) a la brevedad”: la discusión que se reabrió en el oficialismo tras el error del Minrel

“Un grupo irresponsable de novatos que hoy está conduciendo la política exterior chilena”.

La crítica contra el equipo de la Cancillería, encabezado por la ministra Antonia Urrejola (cercana al PS), no proviene de la oposición, sino del senador PPD Jaime Quintana, quien es presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.

Su posición da cuenta de lo mal que cayó dentro de la alianza de gobierno la filtración -por error- del audio de una reunión privada de Urrejola y su equipo, en que se debatió sobre las críticas del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, por el rechazo del Comité de Ministros proyecto Dominga. Tanto, que se intensificó una conversación que quedó abierta desde la salida de la hoy exministra de Justicia Marcela Ríos y la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson: efectuar nuevos cambios en el gabinete del Presidente Gabriel Boric.

El diagnóstico común de los partidos de gobierno es que el problema fue grave. Muy grave. Sin embargo, los dardos no solo apuntan a Urrejola, sino que, según deslizan, podría haber cambios más profundos. Desde Revolución Democrática y algunos partidos del Socialismo Democrático coinciden en que, de haber cambios, recién deberían efectuarse en marzo de este año. Así, según argumentan en privado, se generaría un mejor efecto comunicacional. De hacerlo antes, dicen, el “golpe de timón” podría pasar desapercibido. “La política tradicional dice que en enero y febrero no se hacen cambios, porque la gente esta de vacaciones”, comentó un personero del PPD.

En La Moneda antes del error de Cancillería el plan era el mismo: esperar que el Presidente Boric regresara de sus vacaciones -que serán durante las dos primeras semanas de enero- para planificar el próximo cambio de gabinete. Eso sí también habrá un cambio a nivel de subsecretarías, y de cargos regionales, que podría ser antes, por la presión del Socialismo Democrático, que solo tiene 4 de las 39, y ante el debate sobre la estrategia eleccionaria para el Consejo Constitucional: el PPD quiere ir en listas separadas, pero Apruebo Dignidad y el gobierno insisten en ir en unidad.

Los partidos del Socialismo Democrático ya le han recomendado nombres al Presidente para reforzar al gobierno y hay algunos que han metido presión por acelerar los cambios. Ese es el caso de la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien, consultada por este medio, dijo que “me parece que hay cambios urgentes, necesarios a implementar a partir de marzo. Pero si las decisiones se toman antes, es mejor (...)”.

“Yo creo que el tema no es solo comunicacional. Chile se acaba el 31 de enero, porque todos se van de vacaciones. Pero una cosa es lo comunicacional y otro lo operativo. Si tienes cargos que no cumplen bien su función, es imperativo hacer algo a la brevedad, respetando la prerrogativa del Presidente. No esperaría un mes más si tengo una mala evolución, sobre todo si es por algo comunicacional”, dijo Vodanovic. Además, la presidenta socialista afirmó que “más que el gabinete, pensemos en las seremis, las regiones, para implementar desde marzo”.

En esta misma línea, el diputado socialista Leonardo Soto, quien también integra la directiva del PS, sostuvo que “si es un ajuste en el gabinete, especialmente en las subsecretarías, no veo inconveniente que se produzca el ajuste durante el verano, e incluso es positivo que puedan tener un rodaje y puesta a punto para el 1 de marzo”.

Sin embargo, el diputado distinguió que si se tratara de un cambio de gabinete mayor, con varias sustituciones de ministros, “es mejor hacerlo en marzo, para dar a conocer los nuevos nombramientos y promover las nuevas agendas que encabezarán”. Vodanovic complementó que “si se piensa en dar un nuevo impulso al gobierno con un nuevo relato, puede ser pertinente que se haga todo junto, pero desconozco cuál es la estrategia”.

En esta línea, el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, afirmó que “respecto de los cambios de gabinete que se escuchan en el ambiente, nosotros hemos puesto a disposición del Presidente nuestros mejores nombres. Si él los requiere, estamos disponibles para proporcionarle los mejores hombres y mujeres del Partido Radical. Estaríamos muy honrados de que nos considerase en las subsecretarias y ministerios, si es que él así lo estima pertinente”.

Para el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, Boric debiese aprovechar sus vacaciones y “tomarse un tiempo tranquilo para evaluar bien los ajustes y no dejarse pautear por presiones o encuestas mediáticas”.

Además, Latorre sugirió que “hay que ver cómo se resuelve lo de la lista única para el proceso constituyente, ya que, por una parte, hay partidos que piden mayor presencia en el gabinete y, por otra parte, están tensionando y dividiendo a la alianza de gobierno para enfrentar unidos las próximas elecciones. En mi opinión, ese criterio también se debería considerar”.

Foto: Ministra Antonia Urrejola y Presidente Gabriel Boric.

Respaldo a Urrejola

Pese a los comentarios sobre eventuales cambios de gabinete, desde las dos coaliciones de gobierno han defendido la gestión de la ministra Urrejola, quien, en todo caso, ayer descartó que renunciará a su cargo por el episodio del audio. “Yo no voy a presentar mi renuncia, pero como todos los ministros nosotros estamos en nuestros cargos mientras contemos con la confianza del Presidente y esto no es una excepción”, dijo la secretaria de Estado en un punto de prensa.

Sobre su gestión, Vodanovic comentó que “los problemas no han sido por culpa de ella. Ha tenido una gestión buena, pero no se ha lucido. Ella preparó la visita del Presidente a Estados Unidos, a la ONU. El tema es que no hay una concordancia entre lo que dice ella y el subsecretario, mis criticas apuntan a (José Miguel) Ahumada”.

Por su parte, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, comentó que “es un episodio triste, pero no creo en absoluto que dé para pedir renuncias y esas cosas, que son un comidillo que no le importa a la gente, honestamente”.