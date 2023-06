“Había que mejorar la comunicación de riesgo”: la razón por la cual exministros de Salud aparecen en las redes sociales del Minsal

“Estamos viviendo un aumento muy importante en la circulación del virus respiratorio sincicial, el que afecta principalmente a niños. Por lo tanto, ¿cuáles son las alarmas que tienen que manejar las mamás? Cuando el niño no coma, tenga fiebre alta y dificultades para respirar, hay que llevarlo al servicio de urgencia. En cambio si solo tiene un poquito de tos o secreción nasal, pero anda contento, es mejor que se quede en la casa o llevarlo al consultorio, pero no al servicio de urgencia”.

El mensaje, con más de 115 mil reproducciones, se aloja en el Twitter del Ministerio de Salud desde las 13 horas del lunes. Y la persona que entrega las recomendaciones no es una autoridad del Minsal, sino que el exministro Enrique Paris, quien hace referencia a las medidas que se pueden tomar frente a la alta circulación viral que hay en el país, especialmente de virus sincicial y que ha provocado que la demanda hospitalaria infantil haya aumentado significativamente durante las últimas semanas.

Paris, quien también preside del Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipsuss), relata que grabó esta recomendación el pasado 12 de junio, cuando la titular de Salud, Ximena Aguilera, se reunió con exministros de la cartera para continuar con una serie de encuentros que la autoridad ha sostenido con expertos con el fin de analizar las estrategias para enfrentar la situación de circulación de virus respiratorios.

“Nosotros acogimos el llamado que hizo el expresidente Sebastián Piñera de colaborar con el gobierno actual para ayudar con la situación que estamos viviendo y que ahora está más aplacada. Entonces, ese día se nos solicitó a los exministros grabar el video y obviamente yo acepté”, cuenta el exministro.

Pero Paris no fue el primero en aparecer en las redes sociales del ministerio reforzando la comunicación de riesgo en torno a los virus respiratorios. Desde el Minsal afirman que ya se habían subido imágenes así en las redes de la cartera, no solo de otras exautoridades, sino que también de expertos y presidentes de gremios profesionales como el Colegio Médico y la Asociación Chile de Pediatría.

De hecho, el exministro Paris sostiene que “en la reunión hubo mucha crítica por parte de las exautoridades sobre la comunicación de riesgo, y varios apuntaron que había que mejorarla, potenciando también la atención primaria”. De hecho, el día de la reunión la ministra de Salud afirmó que “entre los llamados que nos hicieron las exautoridades, uno de los temas centrales fue el refuerzo de la atención primaria y que lo pongamos de forma más central en nuestra comunicación de riesgo”.

La recomendación de otras exautoridades

Además del doctor Paris, otras exautoridades también han aparecido en las redes sociales del Ministerio de Salud para entregar su recomendación. El sábado 24 de junio fue el turno del exministro Osvaldo Artaza, quien también enfatizó sobre el uso correcto de la red, alertando de cuándo es realmente necesario recurrir a urgencias.

“Es época de cuidarnos y sobre todo a los niños pequeños, los menores de seis meses. No hay que exponerlos a sitios donde hay aglomeración. Los padres, si tienen que salir deben usar mascarillas, al igual que los niños que van al colegio y si hay síntomas respiratorios hay que consultar primero en la atención primaria y cuando hay dificultad respiratoria, solo ahí recurrir a la urgencia”, señaló el exministro.

Artaza señaló a La Tercera PM que “después de la reunión con la ministra, el equipo de comunicaciones del ministerio nos preguntó si estábamos dispuestos a grabar esos pequeños mensajes que han aparecido en las redes y todos estuvimos de acuerdo. La idea era apoyar la comunicación de riesgo. Así de buena onda fue la reunión”.

El viernes pasado se registró la aparición de la exministra de Salud Helia Molina, quien también recalcó el llamado de recurrir a la urgencia solo cuando es realmente necesario: “Hay que tratar de mantener a los niños menores de cuatros años lo más aislados posible, evitando que se junten con personas que tengan síntomas respiratorios. También hay que tratar de no llevar los niños a urgencia si no tiene signos de gravedad como aleteo nasal o fiebre, no solo porque se ocupará un espacio y un recurso que es escaso en estos momentos, sino porque uno puede contagiarse de otros virus”, sostuvo.