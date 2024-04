El epílogo de The Beatles: ve aquí el tráiler de la restaurada película Let it be

El 8 de mayo será un día especial para los beatlemaniacos. Esa jornada llega a la plataforma Disney+ una edición restaurada de Lei it be, la cinta de 1970 que retrató el final de The Beatles y que por primera vez está disponible en más de 50 años.

Estrenada de hecho en mayo de 1970 en medio de la conmoción generada por la separación de los Fab Four, Let it be ahora toma el lugar que le corresponde en la historia de la banda, según advierte un comunicado. “Vista a través de una lente más oscura en el pasado, la película ahora sale a la luz restaurada y en el contexto de lo revelado en la docuserie de Peter Jackson galardonada con múltiples premios Emmy® The Beatles: Get Back, estrenada en Disney+ en 2021, la docuserie muestra la calidez y la camaradería que existía entre los cuatro integrantes de la banda plasmando un momento crucial de la historia de la música”, continúa el texto.

Let it be, de hecho, posee material definitivo que no está incluido en Get back y muestra a los cuatro músicos dando forma a las canciones del disco Let it be, junto al tecladista Billy Preston.

Let it be original, dirigida por Michael Lindsay-Hogg, está protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, con la participación especial de Preston. La película fue producida por Neil Aspinall; con The Beatles como productores ejecutivos. Anthony B Richmond se desempeñó como director de fotografía.

Puedes ver aquí el tráiler: