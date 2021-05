Las razones de Espacio Público para llamar al Congreso y La Moneda a postergar la reforma de pensiones y tributaria

En junio se cumplirá un año desde que un grupo de 16 economistas propuso un serie de ayudas para enfrentar la pandemia, que después se concretó en un acuerdo transversal en torno a la creación de un fondo fiscal de 12 mil millones para 24 meses.

Desde esa fecha hasta ahora, prácticamente los técnicos han estado ausentes de las discusiones sobre nuevas medidas para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica desatada por el Covid. No fueron escuchadas sus alertas tempranas contra el primer retiro del 10% de los fondos previsionales, y tras ello se replegaron dejando la cancha abierta a los políticos y la sociedad civil.

Pero el centro de estudios Espacio Público envió una carta abierta a los políticos de todos los colores, titulada: “Una invitación a hacernos cargo de las urgencias sin oportunismo”. En ella llaman a postergar el proyecto de reforma previsional y el debate de una reforma tributaria y rechazar ideas como la diferenciación del IVA.

Este llamado se produce justo cuando se está negociando un acuerdo de mínimos comunes entre el gobierno y el Congreso, para lo cual se ha abierto la puerta a la sociedad civil, pero no se ha invitado a muchos técnicos a realizar sus aportes a esta agenda que incluye: más ayuda social para las personas y las pymes y fórmula de financiamiento.

¿Por qué era necesario enviar esta alerta? Responde el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow. “Nosotros tratamos de hacer incidencia respecto de cómo pensamos que se deben hacer las políticas públicas. Los puentes existen y estamos disponibles, pero efectivamente están bastante poco transitados. Entendemos que estamos en un proceso largo de campaña, y que ellos, los liderazgos parlamentarios, están preocupados de dar señales electorales en vez de tener políticas públicas bien hechas, y la invitación es a repensar ese camino”.

La declaración está firmada por los directores de este think tank entre los que figuran personeros muy escuchados anteriormente y que incluso han formado parte de los gobiernos de la hoy Unidad Constituyente como Eduardo Engel, Andrea Repetto, el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, el ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, Andrea Butelmann, Luis Cordero, Eduardo Bitrán, entre otros.

La declaración comienza señalando que hay un ambiente polarizado con un “gobierno desgastado” en víspera de elecciones. “Claramente estamos en el ojo de una tormenta, por lo que resulta lógico recoger las velas y preocuparnos por las urgencias”, señalan manifestando que la urgencia hoy es la ayuda social lo más universal posible para que las personas queden en cuarentena y disminuyan los contagios. “Lo primero es separar las discusiones sobre ayudas sociales producto de la pandemia, de aquellas orientadas a las reformas estructurales”, señalan.

¿Y qué proponen? “Necesitamos un compromiso transversal en torno a evitar nuevos retiros…(y).. recomendamos postergar hasta el nuevo gobierno la reforma de pensiones. El proyecto de ley no tiene un diseño mínimamente coherente ni tampoco compartido”, remarcan.

Asimismo aseguran que “la posición fiscal” del país es suficiente para financiar las medidas de emergencia, y por ende no se requiere iniciar una conversación tributaria.

“Existe una agenda pendiente en impuestos que resulta sencilla de implementar: eliminar exenciones y fortalecer medidas para controlar la evasión. Los diferentes impuestos con que decidamos financiar el gasto fiscal deben funcionar de manera complementaria y armónica: es preferible postergar la discusión legislativa hasta el nuevo gobierno, comenzando ahora un diálogo social y técnico”, afirman.

Descartan además insistir con medidas transitorias como diferenciar el IVA porque aumentaría la evasión.

Abiertos a discutir el royalty

Pardow comenta que hace varios meses que este centro de pensamiento ha estado reflexionando sobre la pertinencia de los distintos proyectos que han saltado a la palestra pública, pero la luz roja se prendió cuando percibieron el zigzagueante avance que ha tenido el proyecto de pensiones pues el gobierno insiste en su idea de que la cotización adicional de 6% vaya en igual proporción a cuentas individuales y a un sistema colectivo, mientras que la oposición señala que el 6% debe ser colectivo.

“Este proyecto partió mal porque no hubo participación ciudadana ni del Consejo Consultivo. Lo que tenemos hoy es una reforma que no tiene una idea detrás, ni un horizonte claro y que está sufriendo acomodos para ver si sacan algo, pero son parches incoherentes entre sí. Entiendo que los diputados y senadores están en proceso electoral bien largo, y están tratando de apurar un cambio pero las pensiones es un mal tema para ello”, indica el presidente ejecutivo de Espacio Público.

Explica que cambios a la seguridad social exigen amplios y estabilidad por la magnitud de recursos que involucra, “si se hacen las cosas mal, costará décadas deshacerla”.

Otro tema es el royalty porque si bien la declaración sostiene no avanzar en medidas tributarias transitorias, Pardow aclara que sí debe abordarse, pero dentro de la institucionalidad y no saltándola. Ello porque el proyecto aprobado ayer por la Cámara de Diputados habla de regalía, y así se evita la iniciativa exclusiva presidencial en materia de impuestos, y se obvian los quórum constitucionales.

“Hay un acuerdo bastante extendido de que el impuesto específico a la minería no recauda lo suficiente, especialmente pensando en el súper ciclo del cobre. Hay que establecer otra herramienta, hay que dar esta discusión. Acá se está tratando de dar una señal electoral pero no está bien que decisiones de esta magnitud se tomen con esa liviandad”, concluye.